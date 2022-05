Els responsables de la Fundació Princesa de Girona havien decidit, darrera hora, canviar l'escenari de l'acte d'anunci del Premi FPdGi Internacional 2022, però això no ha tret les ganes de protestar al centenar de persones que han respost a la crida de diferents col·lectius independentistes. Amb crits "Independència" i "Fora Borbons de Girona", un centenar de persones han anat des de la plaça del Vi fins al CaixaForum del carrer Ciutadans on han penjat diferents cartells, han fet pintades a terra i als vidres i han cremat imatges tant de Felip VI com de propaganda de la mateixa fundació.

L'acte de protesta ha acabat amb els assistents cantants Els Segadors mentre, poc després, però no al CaixaForum sinó a la seu de la fundació al carrer Juli Garreta, ha començat l'acte d'anunci del Premi FPdGi Internacional 2022. Un acte, on Felip VI tenia previst intervenir en format telemàtic, que tindrà continuïtat el mes de juny amb l'entrega del premi en una cita que la FPdGi ja ha confirmat que es farà al voltant de Barcelona. Cremen un ninot del Rei a la plaça d'Espanya de Girona A la Plataforma Antimonàrquica de Girona hi participen col·lectius i associacions com l’ANC Girona, Òmnium Gironès, Girona Vota, ADAC, Ateneu 24 de juny, CDR Girona, la Forja, Fundació Les Voltes, SEPC UDG i comarques gironines, i el Casal el Forn.