Quines són les claus de la transformació personal i professional? Com alliberar el nostre potencial i descobrir la nostra millor versió? Existeix el curriculum vitae perfecte? Aquestes són algunes de les preguntes que es van intentar resoldre dissabte en la jornada del «Tour del Talent» que la Fundació Princesa de Girona està celebrant aquests dies a la ciutat. Vint-i-cinc joves de diferents comunitats autònomes van participar en el taller liderat per Nathalie Detry per aprendre algunes eines per a trobar el millor camí per a la transformació personal. Avui, la Fundació Princesa de Girona té previst anunciar el guanyador del seu premi internacional.