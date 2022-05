Les decisions polítiques es prenen en les institucions, o a vegades a dins dels despatxos, però els canvis arriben des dels carrers on, també, es defensen les reclamacions. I això es va tornar a demostrar amb les reclamacions laborals dels treballadors municipals o la demanda de «camins escolars més segurs» de moltes associacions de famílies saltant de l’exterior de plaça del Vi a dins del Ple. A les deu del matí, hores abans de l’inici dels debats dels regidors, un centenar de treballadors municipals ja es van concentrar a la plaça amb lemes com «Volem cobrar» o «Madrenas dimissió» en un nou capítol de la seva lluita per reclamar el cobrament de les quantitats pactades en la modificació de la Valoració de Llocs de Treball.

Els treballadors, que a la tarda també van protestar en l’entrada a l’Ajuntament dels representants dels grups polítics, no van poder fer sentir la seva veu dins del ple. L’altra protesta, la liderada per Revolta Escolar, sí que va arribar a la sala de plens tants pel soroll de la timbrada protagonitzada per un nombrós grup de famílies a la plaça del Vi com, directament, amb la presentació d’una moció ciutadana.

Formalment en nom de l’AFA de l’escola Àgora de Sant Narcís, però, realment parlant, per boca de més de seixanta associacions, Susanna Turon i Queralt Vila van presentar la moció reclamant «entorns escolars segurs, saludables i lliures de cotxes» instant el govern municipal a fer una «aposta clara perquè el recorregut a peu i amb bicicleta es pugui fer d’una forma segura a tots els centres escolars de la ciutat». Una moció que, amb l’única excepció de Ciutadans, va rebre el vot favorable de tots els grups en un suport que va portar les dues portaveus a preguntar-li a la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, «on són les mesures per reduir els cotxes?» perquè «està demostrat que els entorns escolars amb contaminació condicionen l’aprenentatge dels infants i, ara com ara, sobre això no s’està fent res». Turon i Vila van lamentar que «en la darrera reunió amb senyora Sureda i amb el regidor de Mobilitat, Adam Bertran, ens van dir que les famílies no érem interlocutors vàlids».

Abans, en nom del govern municipal, Sureda havia recordat que «des de l’any 2014 a Girona estem treballant en camins escolars segurs a la ciutat» i que «totes aquestes propostes de la moció segurament són molt assenyades, però s’ha de tenir en compte que formen part de tota una ciutat i que s’hauria de tractar cas a cas i escola a escola».

La relació amb els treballadors

Un punt de l’ordre del dia, destinat a la modificació de la Relació de Llocs de Treball per crear la plaça de director de la ràdio municipal i per uns canvis en els assessors de Ciutadans, va servir perquè al Ple es parlés del que ja estava debatent a fora des del matí. «Aquests canvis són només detalls cosmètics que no solucionen el problema que, encara avui, al consistori hi hagi treballadors fent la mateixa feina amb diferents sous i diferents jornades», va lamentar la regidora del PSC, Bea Esporrín, recordant que el govern municipal «no ha aconseguit la igualtat» a què es va comprometre amb els representants dels treballadors municipals per a qui va demanar «un tracte més humà». En una línia semblant, el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, va demanar a Junts i ERC que «superin el conflicte més important amb els treballadors de la casa més importants dels últims anys; soc regidor des del 2015 i la saturació de manifestacions constants i multitudinàries no s’havia vist des de fa molts de temps».

Des de l’equip de govern, la regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va respondre qüestionant les paraules d’Esporrín, sobre el «tracte més humà», i va reiterar que les negociacions amb els treballadors continuen obertes. «Em sap greu que es digui que s’ha de fer un tracte més humà als treballadors, nosaltres tenim un tracte més humà amb tots els treballadors i tenim una taula de negociació oberta amb els treballadors per buscar solucions», va dir Planas que, un cop més, va recordar que «ens vam trobar amb una gran disparitat de sous» i que «les coses que ens demanen, les hem de poder complir seguint la legalitat i la normalitat vigent».

Més mocions aprovades

A banda de l’aprovació dels entorns escolar més segurs, en el Ple d’ahir també es van aprovar una moció ciutadana d’ACAPS Girona en suport al Dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí; una altra, presentada pel PSC, per a «la conservació i manteniment de l’arbrat viari de la ciutat de Girona»; i una tercera de Guanyem Girona sobre «sobre mesures per millorar la democràcia, fomentar la participació política i garantir el dret a vota a la ciutat de Girona». Per contra, se’n va desestimar una de Ciutadans per «a la instal·lació de càmeres de vigilància i seguretat al barri Germans Sàbat».

Finalment, Junts, Guanyem Girona i ERC van presentar i aprovar una moció sobre «l’espionatge envers persones de l’esfera independentista catalana». El PSC, Cs i Daniel Pamplona van votar en contra i van lamentar que s’hagués rebutjat un text acordat en contra de l’ús del Pegasus.