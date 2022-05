Gallery Legends i la Fundació Dalmatius Moner han presentat, aprofitant Girona, Temps de Flors, la col·lecció «Dalí18» de bustos de pedra nummulítica de Girona i de marbre de carrara d’Itàlia, única al món. És comú veure bustos de bronze o pintures del gran mestre Salvador Dalí, però no de pedra. Es tracta d'una col·lecció exclusiva, que els organitzadors valoren en 1,5 milions d’euros. Disset peces són de Dalí, des que era jove fins a la seva mort, i una de Gala. Es pot veure a l’Hotel-Museu Llegendes de Girona, a la zona del Pou Rodó i molts visitants s’estan interessant per les peces, obra de Gerard Roca Ayats. Han de remarcar que els bustos no estan a la venda. La col·lecció es podria exposar al Museu Reina Sofia de Madrid.