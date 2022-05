L’alcalde de Sarrià de Ter denuncia que Correus els té abandonats

L’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha denunciat que Correus els té abandonats. Explica que actualment a la població hi ha un sol repartidor i que no té adjudicat tot el municipi. Això fa que els veïns no rebin cartes durant molts dies. La situació s’agreuja aquest dies perquè Xaloc, l’organisme de recaptació de la Diputació, ha enviat les cartes per al pagament d’impostos. Tem que molts dels enviaments podrien arribar fora de termini a les bústies per alguns veïns o amb molt poc temps de reacció. «La gent gran està acostumada a rebre cartes del CAP o del Trueta i no les rep» o li entreguen tard, es queixa Fajula.

El batlle sarrianenc explica que ha mantingut dues reunions amb representants de l’empresa i que, tot i que hi ha hagut sempre bones paraules, no s’ha solucionat res. «Els hi plega algú i no reposen gent. La cosa no s’arregla. No ens donen solució», indica l’alcalde.

El batlle diu que s'ha reunit dues vegades amb el responsable de l'empresa però que no s'ha solucionat

La situació fa almenys un any que s’allarga i molts veïns estan indignats, sobretot els residents a Sarrià de Baix. El repartidor té assignat només el sector de Sarrià de Dalt i alguns carrers de La Rasa. A Sarrià de Baix poden estar tres setmanes sense rebre ni una sola missiva i que, de sobte, s’ompli la bústia de cartes perquè hi va un treballador des de Girona. Correus també té una oficina al carrer Major. A més a més, abans, els repartidors iniciaven el servei des de l’oficina de Sarrià de Ter però ara, el repartidor ha d’anar a buscar les cartes a la capital gironina per poder-les repartir.

Diari de Girona va intentar contacte ahir amb l’oficina de comunicació de Correus per tal que expliquessin la seva versió, però ningú va atendre la petició.

Els sindicats CCOO i UGT han estat fent protestes darrerament per posar en evidència, precisament, que la direcció del servei està «desballestant intencionadament» i que s’ha implantat un «model d’ocupació escombraries», amb altes taxes de precarietat laboral i d’ocupació a temps parcial. En una de les accions, van ocupar simbòlicament a les dependències de la Prefectura Provincial de Correus.