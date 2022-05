Les marques de ciclisme Castelli i Trek obriran grans botigues a Girona

L’allau ciclista Girona no té aturador. L’afició pel ciclisme que es viu a la ciutat no passa desapercebuda a aquells que volen fer negoci. Les marques Trek i Castelli han decidit establir una base a la capital gironina per aprofitar l’empenta i preveu obrir macrobotigues al carrer Nou, pràcticament de costat. Trek, ja anuncia que obrirà un establiment a la que durant molts anys va ser la seu de Caixa de Girona i posteriorment una sucursal de la Caixa. S’hi podran comprar accessoris, i sobretot bicicletes de tots els nivells i per tots els tipus de terreny. A la seva pàgina web hi ha models per 14.500 euros. A més a més, hi haurà un taller de reparació. L’ambició és alta i, també preveuen obrir al local que va acollir la botiga Can Prat, històric establiment que va sobreviure 114 anys. Actualment, a Girona només té un distribuïdor oficial, Trafach Bikes, al polígon Mas Xirgu de Girona.

Trek Bicycle Corporation, amb seu a la població nord-americana de Waterloo, patrocina actualment, juntament amb la marca de cafè Segafredo, un equip de ciclisme masculí i un de femení amb alguns dels millors i de les millors ciclistes del món: la campiona del món Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Ellen van Dijk, Mads Perdersen, Bauke Mollema, Giulio Ciccone o Mattias Skjelmose defensen el maillot de l’equip. L’actual líder del Giro d’Itàlia, JuanPe López és del Trek. La històrica seu de Caixa Girona al carrer Nou es convertirà en un bloc d'habitatges exclusius Mentrestant, la marca de roba Castelli, amb més de 150 anys d’història i nascuda al cor de Milà, ha vestit multitud d’equips professionals de ciclisme. El local a Girona estaria situat al carrer Nou, un vial on recentment ha tancat les portes la centenària botiga Cal Rei i on ja s’hi estan fent obres a l’interior. La marca italiana de l’escorpí ha lluït logotip al cos d’estrelles com Francesco Moser, Bernard Hinault i molts dels líders de grans proves com el Tour de França o el Giro d’Itàlia. De fet, Castelli va patrocinar el maillot rosa de líder de la volta italiana les dècades dels anys 80 i 90 i des de l’any passat ha signat un acord per fer-ho durant vint anys. Ara mateix vesteix el potent equip Ineos Grenadiers amb Richard Carapaz, Egan Bernal, Adam Yates o Tao Geoghegan Hart. Fa uns mesos, al carrer Nou va abaixar les persianes la botiga Bike Breaks, després de 25 anys en diferents punts de la ciutat. La pandèmia va impedir que l’establiment que col·laborava activament amb diversos projectes que es feien a la ciutat pogués seguir endavant. Des d’aquests locals del carrer Nou, Trek i Castelli, les dues marques també podrien organitzar rutes per les comarques gironines amb ciclistes aficionats estrangers i interessats en conèixer l’orografia gironina. Es tracta d’un model que consisteix en convertir un local especialitzat en un punt de trobada i que ja apliquen moltes cafeteries i establiments de restauració que hi ha a la ciutat. Eat Sleep Cycle, en un lateral de la plaça Catalunya és un d’aquests establiments, que, més a més, ha adquirit un nou local a pocs metres. Cal Rei abaixa la persiana definitivament en un comiat amb aires festius