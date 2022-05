L’Espai Gironès ha reforçat la col·laboració que manté des del 2018 amb Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona. Ahir es va signar un nou conveni de col·laboració, que s’allargarà com a mínim fins al desembre de 2023, i que contempla continuar i potenciar les accions conjuntes que es porten a terme.

Els contenidors d'Ecosol estan pensats per a facilitar la recollida de roba, calçat, complements i també llibres. L’any passat amb el contenidor instal·lat a l’Espai Gironès es van recollir 3.670kg de roba donades pels visitants.

“Des de l’Espai Gironès estem especialment satisfets de poder renovar i seguir enfortint els vincles amb una entitat de referència com Càritas Diocesana de Girona, per la feina impagable que duen a terme a tot el territori. Aquesta col·laboració l’entenem com un dels nostres deures essencials envers les comarques gironines”, segons ha manifestat el gerent del centre comercial, Pau Jordà.

La directora de Càritas Diocesana de Girona, Maria Dolors Puigdevall, destaca que “per a Càritas Diocesana de Girona, la recollida representa sobretot una oportunitat de creació d’ocupació social, perquè el personal d’Ecosol s’encarrega de la logística del procés, però també de dignificació, d'ètica i de responsabilitat mediambiental”. “El lema “Recollim roba. Inserim persones” lidera aquest nou model de recollida i de tractament de la roba, basat en l’economia circular, que contempla tant les fases de classificació, reciclatge i reutilització de la roba, com l’acollida de persones en risc d’exclusió, la creació de llocs de feina d’inserció i la formació i l’acompanyament fins a la recerca activa d’ocupació”, indica.

A aquest programa s’hi suma el projecte Rebooks, en conveni amb la Fundació Ramon Noguera i Drissa per a la reutilització de llibres de segona mà. L’any 2021, els kg de llibres gestionats per tota la Diòcesis de Girona amb aquest projecte van ser 40.620, i a l’Espai Gironès es va contribuir a la col·laboració d’aquesta iniciativa.