L’activista ambiental i escriptora vietnamita Trang Nguyen va guanyar el Premi de la Fundació Princesa de Girona FPdGi Internacional 2022. Ho va anunciar el president del jurat, Pedro Alonso, aquest dimarts en l’acte central de la primera edició del Tour del Talent 2022 a Girona.

Alonso va valorar que el premi se li va atorgar «pel seu valent i inspirador treball en la conservació de la naturalesa en el seu propi país i en altres parts del món».

Nguyen «ha demostrat una excepcional combinació de lideratge, perseverança i humilitat, mentre persegueix un enfocament multidisciplinari que inclou l’acció local amb els problemes globals, encoratjant a més dones i joves a treballar per a la protecció de la naturalesa», va detallar el jurat en la seva exposició de motius. «Ho fa en un moment en què la major crisi que enfronta la humanitat és el futur del nostre planeta», va concloure el president del jurat.

En una intervenció telemàtica en l’acte, Felip VI va animar la societat treballar junts per aconseguir que els joves tinguin «un futur prometedor», en representar aquest col·lectiu «el futur de la societat», en un context com l’actual de «tanta complexitat». La jornada organitzada per la FPdG i a la seva seu a Girona va ser també el colofó al «Tour del talent» que la fundació, de la que n’és presidenta d’honor la princesa Elionor, ha anat desenvolupat des del passat mes de març a Màlaga, Guadalajara, Logronyo i Palma per donar a conèixer els altres quatre guardonats i desenvolupar tallers per a joves.

El rei Felip va elogiar aquesta iniciativa, que va descriure com «un moviment per i per al futur dels joves» dirigit a «connectar el talent de les noves generacions».

Tot això, Felip VI va afegir, amb la finalitat de reforçar la seva «il·lusió, ambició i confiança en aquest camí sempre ple d’incerteses i en un context actual de tanta complexitat».

«El futur dels joves és, en definitiva, el de la nostra societat. Treballem junts per un futur prometedor», va encoratjar el monarca en el vídeo gravat en una sala de treball del Palau de la Zarzuela. L’acte de Girona és l’únic de la gira de la FPdGi en el que ni el rei Felip, ni la reina Letizia han participat presencialment.

El PSC no vol «confrontació»

El grup del PSC a l’Ajuntament de Girona va demanar ahir al govern municipal que abandoni la confrontació amb la Fundació Princesa de Girona. Dillums, Marta Madrenas , va publicar al seu compte de Twitter la informació sobre la decisió de la FPdGi de celebrar l’acte d’entrega dels premis a Barcelona acompanyada de la frase «Ja està tot dit». «Cap govern ajuda una ciutat, que és seductora, si actua a força de vetos i confrontació», va assegurar la portaveu socialista Sílvia Paneque, per qui «no val el segell ideològic, i l’alcaldia únicament hauria de tenir en compte el benefici de Girona».