«En els barris perifèrics de Girona, molta gent té un arrelat sentiment de barri, però, en canvi, tenen un sentiment de molta més llunyania respecte a l’ajuntament i la ciutat». Aquesta és, només, una de les moltes conclusions que es poden extreure del projecte per fer un «Observatori dels Drets Humans als barris de Girona». Elaborat per alumnes del grau de Comunicació Cultural de la Universitat de Girona, el treball de camp fet en 10 barris de Girona s’ha concretat amb la creació d’una pàgina web i l’elaboració d’un reportatge que sintetitza la visió dels diferents barris. La pàgina web - www.dretshumansgirona.csii.cat - és consultable des d’ahir al vespre quan el projecte es va presentar al Salo de descans del Teatre Municipal amb la presència de la regidora de Ciutadania Maria Àngels Cedacers.

«És un projecte que té una base de pràctica docent, perquè neix a la universitat amb els alumnes de l’assignatura de Llengua i Mitjans del Grau de Comunicació Cultural, però que vol tenir una incidència fora, en la societat», explica Lluís Costa, director del projecte, que en certa manera dona continuïtat a un altre d’anterior, www.itinerari-barris.csii.ca», on s’explicaven deu barris, no cèntrics, de la ciutat de Girona. Uns barris que ara tornen a parèixer en aquest «Observatori dels Drets Humans als barris de Girona». Els deu barris són Font de la Pólvora, Pont Major, Germans Sàbat, Montjuïc, Santa Eugènia; Can Gibert del Pla, Sant Narcís, Torre Gironella, Les Pedreres i Vila-roja. El projecte ha comptat amb la col·laboració de diversos col·lectius veïnals, socials i pedagògics de la ciutat.