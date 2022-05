Cassà de la Selva acollirà aquest cap de setmana l’exposició nacional i internacional canina, un certamen més conegut com a Expocanina i que s’ha celebrat en diverses edicions al Palau Firal de Girona. En la mostra els participants mostraran durant tot el cap de setmana la bellesa dels seus gossos davant dels jutges.

El certamen, organitzat per l’Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya, és una exposició puntuable on es competeix per certificats d’aptitud i que permeten optar a les competicions Mare Nostrum Winner Cup 2022, en la categoria d’adults, i Mare Nostrum Teen Winner Cup 2022, en la categoria júnior. Al llarg de les dues jornades de l’Expocanina els visitants podran veure les diferents exposicions comercials i també les diferents proves i concursos que s’han programat. A l’exposició nacional de dissabte hi participaran 400 gossos, i a la internacional de diumenge n’hi haurà mig miler. Hi haurà un guanyador per cada raça, sexe i també per edats. Un total de vuit jutges s’encarregaran de posar les puntuacions. L’Associació celebra tres certaments l’any a Catalunya.

Gossos a concurs

Una exposició canina és un concurs en el qual jutges familiaritzats amb diferents races avaluen la qualitat i com està conformat un gos en comparació amb l’estàndard de la raça. En els nivells més alts hi ha el campionat de totes les races, que té classes separades per a la majoria de castes. També hi ha exposicions per a una raça o grup específic organitzades generalment pel club o associació respectiu i es coneixen com a exposicions d’especialitat o monogràfiques.