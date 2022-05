Girona aprova un decret per poder canviar el preu d’obres i evitar que s’abandonin

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha signat recentment un decret per tal de poder modificar els preus de les obres contractades amb l’objectiu que les empreses adjudicatàries no abandonin a mig fer si hi ha algun tipus d’encariment. El decret parteix de la base d’un directiva europea recent, diferents reials decrets aprovats pel govern espanyol i la corresponent adaptació a la normativa catalana a conseqüència de les afectacions de la pandèmia i la guerra d’Ucraïna en l’encariment dels materials i el seu transport. El document recorda «la magnitud i el caràcter imprevisible de l’alça experimentada en l’últim any pels preus d’un nombre limitat de matèries primeres indispensables per a la realització de determinades obres».

L’Ajuntament adoptarà aquesta mesura quan consideri que l’empresa ha justificat la necessitat de cobrar més per una obra ja iniciada. Es pot donar el cas de treballs adjudicats per un preu on l’adjudicatari acabi haver d’adquirir alumini a un preu molt superior a l’estimat inicialment o que els transport per rebre determinats materials requereixi d’un import econòmic major que el previst perquè s’han d’utilitzar mitjans diferents. En aquests casos, s’estudiarà l’argumentació de l’empresa i es podran fer les modificacions pertinents si s’estimen oportunes. Ara mateix, la tramitació per poder fet aquest tipus de modificacions és molt lent per qüestions burocràtiques i hi ha un topall concret màxim de l’import a incrementar i es té en compte el moment de l’obra en què es fan aquestes peticions. La mesura podria afectar ja algunes obres que estan en marxa a la ciutat de Girona. «És voluntat de la corporació l’aplicació de la normativa, per tal de minimitzar les afectacions a l’obra pública de l’increment extraordinari dels preus de les matèries primeres», indica el document signat per Madrenas. La decisió de l’Ajuntament amb la signatura del decret d’alcaldia també l’estan portant a terme altres institucions públiques per evitar el mateix problema i probablement altres ho aniran fent properament.