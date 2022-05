L’Ateneu Coma Cros de Salt celebra aquest dissabte cinc anys amb una jornada plena d’activitats per a tots els públics. Les activitats estan relacionades amb alguns dels projectes que tira endavant l’Ateneu, com ara el teatre de joves, la comucleta o el circ, o amb entitats que tenen la seu a la Coma Cros, com és el cas dels gegants.

A partir de les cinc de la tarda hi haurà una bicicletada de la ComuCleta i posteriorment l’espectacle Total Circ per a tota la família a la Nau 10. A les set del vespre, una plantada i ball dels Gegants de Salt, idesprés una mostra de teatre a càrrec del grup de Teatre de Joves de l’Ateneu, al Teler. Tot plegat acabarà amb un concert a càrrec de The Salsa Punk Orkestra a les deu de la nit i música amb el trio de dj’s: Natderat, Granito Chicharron i Mr Blond. Tots els actes són gratuïts i hi haurà servei de bar i de menjar a càrrec de l’entitat dels Gegants.

Bicicletes i teatre

El projecte de taller de bicicletes, és un projecte ja consolidat i que cada dimarts a la tarda s’omple de gent jove i adulta que comparteix coneixements i cultura ciclista. Aquest any s’ha consolidat el primer dimarts de cada mes el taller no mixt per intentar desmasculinitzar la mecànica ciclista. El projecte de joves de teatre de l’Ateneu, en canvi, s’ha iniciat aquest curs 2021-2022 i és una iniciativa d’autogestió també i en aquest cas de creació.

La Federació d’Entitats Socioculturals de Salt (entitat que gestiona l’Ateneu Popular) ha rebut la subvenció Comunalitats urbanes del Departament Treball i l’Àrea d’Economia social de la Generalitat. En aquest projecte hi participen entitats i cooperatives com Glam.coop (cooperativa de comunicació), La Copa (cooperativa naturalista), Milfulles (entitat agroecològica) i el mateix Ajuntament de Salt. Aquest projecte pretén potenciar la xarxa econòmica urbana a través de l’economia de proximitat als barris, donant impuls a nous projectes d’ajuda mútua que neixen del teixit veïnal i associatiu, del petit comerç, de les xarxes de suport mutu, les associacions veïnals i les persones treballadores autònomes.