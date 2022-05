El parc de la Massana de Salt acull aquest diumenge la sisena edició de la Fira Animalista. Durant tot el matí i, fins a les tres de tarda, hi haurà expositors de tota mena vinculades al món animal, com ara protectores, marques d’alimentació , serveis veterinaris explicant quins serveis ofereixen habitualment i botigues que mostraran els complements que tenen a la venda. També s’han preparat algunes exhibicions d’agility i de gossos de la policia. La jornada està organitzada per l’entitat Som Amics dels Animals.Cat.

A més a més, de les parades a la zona firal del parc de la Massana, s’ha organitzat una caminada popular solidària. Els diners que es recaptin es destinaran a l’entitat per tal que pugui continuar amb la seva tasca. Les inscripcions per poder participar-hi es podran fer a la mateixa plaça des de dos quarts de nou fins a les nou del matí. La participació a la ruta solidària té un preu de cinc euros, que correspon al donatiu dirigit a Som Amics dels Animals.Cat. El recorregut que s’ha ideat consta d’uns 4,7 quilòmetres i cap a les onze del matí es donaran obsequis als inscrits i s’oferirà un piscolabis a tots els participants a la caminada.