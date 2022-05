Girona ha acollit aquest dissabte la fase final de la sisena edició de la ROBOCAT, que aquest 2022 ha recuperat la presencialitat després de dos anys arran de la pandèmia. Durant tot el matí els 34 equips que s'han classificat a les diferents fases territorials -celebrades a Mataró, Barcelona i Girona- han competit entre ells en les diferents categories. El repte d'aquest any connectava la robòtica amb el món casteller, i demanava als estudiants que muntessin i programessin robots que construïssin castells. L'equip Robomachiners del gironí Saint George's School s'ha imposat a la categoria júnior, i el Font del Ferro 3, d'aquest institut de Palafolls (Maresme) a la sènior. La competició d'aquest 2022 ha comptat amb més de 500 inscrits.

L'escola FEDAC del barri de Sant Narcís ha acollit avui la final de la ROBOCAT, el campionat de robòtica de Catalunya que organitza l'associació El Racó dels Robotaires. Aquest any, el concurs ha recuperat la presencialitat, després de dues edicions en què això no havia estat possible a conseqüència de la covid-19.

En aquesta sisena ROBOCAT hi ha participat més de 500 inscrits, repartits en 84 equips diferents. Avui, els 34 que havien obtingut la millor puntuació a les fases territorials s'han enfrontat entre ells a les diferents categories. Aquest any, el repte connectava la robòtica amb el món casteller.

Es demanava als estudiants que muntessin i programessin robots que construïssin castells. Aquells que han fet les torres més altes i les han coronades amb un cub de color negre, que representava l'enxaneta, han tingut la millor puntuació.

A la categoria júnior, dirigida a l'alumnat de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO, l'equip guanyador ha estat Robomachiners, del centre gironí Saint George's School. En segon lloc ha quedat Electrowolves, del mateix centre. I el tercer ha estat per a l'equip Q-tech Daina-Isard 4, de l’Escola Daina-Isard d'Olesa de Montserrat.

A la categoria sènior, per a estudiants de 3r i 4t d’ESO, la primera posició ha estat per a l’equip Font del Ferro 3, de l’Institut Font del Ferro de Palafolls. La segona, per a Vinyet Maker, de l'institut Vinyet de Sitges. I el tercer lloc, per al Q-tech Daina-Isard 4, de l’Escola Daina-Isard. Finalment, l'equip Balmesbot s'ha imposat a la categoria dels majors de 18 anys.

Tecnologia i cultura

El president de la ROBOCAT, Guillem Martínez, ha remarcat la importància d’oferir als centres educatius, entitats i empreses “una competició de programari i muntatge lliures, assequible, sostenible, i que connecta la tecnologia amb la cultura”. També ha destacat que “més d’un 40% dels participants d’aquesta edició" han estat noies i que hi ha hagut deu equips que han participat al campionat "de forma totalment subvencionada, avançant en la democratització de la robòtica arreu de Catalunya”.

La ROBOCAT rep el suport dels Departaments de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori; el d'Educació; les diputacions de Barcelona i Girona, l'Ajuntament de Girona i la Fundació Princesa de Girona (FPdGi).