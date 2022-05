El president de la Generalitat ha assistit aquest dissabte a l'acte de presentació oficial de l'alcaldable d'ERC per Girona, Quim Ayats. Un acte amb què el partit ha donat el tret de sortida a la maquinària de les municipals del 2023 a la demarcació, com s'ha fet evident amb els nombrosos càrrecs municipals que s'han aplegat a la plaça Salvador Espriu.

"En Quim serà el millor alcalde possible, perquè té la ciutat entre cella i cella; fa uns anys, quan era al Senat, podria haver escollit el partit o Girona, i aleshores va demostrar el seu compromís", ha dit Aragonès, en referència a les eleccions del 2019 (quan Ayats va encapçalar per primer cop la llista dels republicans).

La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha posat en relleu la feina d'equip que ha fet ERC a Girona. "En Quim i tot el seu equip saben quan s'han de prendre decisions, quan s'han d'arremangar, de remar sempre en pro del bé de la ciutat", ha dit Jordà, en clara referència al setembre del 2020, quan els republicans van decidir segellar un pacte de govern amb JxCat.

"La Girona sencera"

Ayats, que durant el seu discurs ha repassat la seva trajectòria personal i política, ha defensat la importància de tenir en compte "la Girona sencera", posant en valor els barris, i ha assegurat que la seva és una política que defuig "la cadira buida" (en referència a aquells qui ocupen un càrrec sense més). I precisament, aquesta opció de "no escollir el camí fàcil", ha dit, és també allò que va dur ERC a tancar el pacte amb JxCat.

L'alcaldable d'ERC per Girona s'ha mostrat "convençut" que els republicans guanyaran les municipals del 2023 a la ciutat. "Però probablement no tindrem la majoria", ha precisat. De fet, Ayats ha dit que això passarà a gran part de les ciutats i pobles del país "perquè les majories s'han acabat i ara és necessari que hi hagi aquests governs de coalició". I aquí, l'alcaldable ha posat en valor el bagatge que els ha donat aquest mandat. "Creiem que és bo que tinguem la voluntat d'haver-ho fet, i l'experiència d'haver-hi treballat", ha afirmat.

Per últim, Quim Ayats ha explicat que entre els objectius de la Girona del futur hi ha dibuixar una ciutat "amb més espais verds i més neta", en paral·lel a donar resposta a dos grans reptes: l'habitatge i el model econòmic. "Som molt conscients que una pedra angular serà l'habitatge, i haurem de fer tot allò que tinguem al nostre abast per donar-hi resposta", ha afirmat l'alcaldable. I en referència al model productiu de la ciutat, Quim Ayats ha dit que caldrà tirar endavant projectes "que tenim a tocar" i que seran "imprescindibles", entre els quals ha esmentat específicament el parc de salut vinculat al nou Trueta.

"Per tant, per escriure aquest futur, el compromís que avui vinc a segellar és que des d'ERC hi serem", ha afirmat l'alcaldable. "Perquè estimem Girona i creiem profundament en el seu potencial", ha conclòs.

Pere Aragonès i el 'Catalangate'

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit l'Estat que no els "posi a prova" amb el 'Catalangate' perquè quan ho han fet "ja han vist què ha passat", en referència al procés. Aragonès afirma que, amb l'espionatge massiu, "ens trobarem per davant la intoxicació més gran dels darrers mesos" per "justificar allò injustificable". Diu que la destitució de la directora del CNI és "una cortina de fum" que en cap cas servirà per "passar pàgina" i subratlla que no cediran "ni un pam" en la defensa "dels drets i les llibertats del país". Aragonès, que ha assistit a la presentació de l'alcaldable per Girona, tampoc ha oblidat la sentència del 25% i ha dit que prendran "totes les decisions necessàries" per defensar la immersió.

Advertència clara del president de la Generalitat a l'executiu espanyol amb el 'Catalangate'. Pere Aragonès ha tornat a exigir a l'Estat que doni explicacions sobre l'espionatge massiu als independentistes. Precisament, el dia en què s'ha conegut la llista dels divuit investigats pel CNI que es va portar davant la comissió de secrets oficials. I aquesta vegada, el president ha fet un pas més, interpel·lant directament l'Estat per alertar que no es quedaran de braços plegats.

Pere Aragonès no ha estalviat retrets per definir el 'Catalangate'. L'ha qualificat del cas d'espionatge "més injustificable, greu i escandalós de les darreres dècades" i ha afirmat que "per justificar allò injustificable" l'estat espanyol portarà a terme "la intoxicació més gran dels darrers mesos". "S'inventaran tot allò que s'hagin d'inventar", ha afirmat el titular del Govern.

Aragonès ha qualificat la destitució de la directora del CNI de "cortina de fum" i ha dit que, "si algú es pensa que això servirà per passar pàgina d'aquest cas escandalós, s'equivoca". I aquí, dirigint-se als dirigents espanyols, ha afirmat: "Han de tenir clar aquest missatge: que no ens posin a prova, perquè quan ho han fet ja han vist què ha passat".

El president de la Generalitat ha assegurat que, com ja es va fer durant el procés, defensaran "els drets i les llibertats de tothom". "I ho farem davant un Estat que ja ens ha demostrat que ens considera una amenaça quan hem defensat el dret a l'autodeterminació i a l'amnistia des de la convicció democràtica, des de les institucions i des de la mobilització ciutadana", ha afegit.

"Doncs que ens segueixin considerant una amenaça", ha dit Pere Aragonès. I s'ha preguntat: "Quin estat pot sentir-se orgullós d'ell mateix, en comptes de sentir vergonya, quan considera que la democràcia és una amenaça?".

"Totes les decisions necessàries"

Més enllà del 'Catalangate', el president de la Generalitat tampoc s'ha oblidat de l'altre afer que ha marcat l'agenda política catalana: la sentència sobre el 25% del català. Sense fer cap referència a la decisió de JxCat de despenjar-se de l'acord per reformar la Llei de Política Lingüística, ni tampoc anar més enllà, el president de la Generalitat ha assegurat que prendran "totes les decisions que siguin necessàries" per defensar la llengua i la immersió.

"El català viu moments de dificultat, i tenim molt clar que no deixarem que les decisions sobre el futur de la llengua, l'escola catalana i els elements fonamentals de cohesió d'aquest país les prengui per nosaltres ni un govern de l'Estat que ha demostrat que ens espia, no ens estima ni ens respecta, ni uns tribunals que tampoc respecten allò que decideix la ciutadania de Catalunya", ha afirmat Aragonès. "No dimitirem ni d'una sola de les possibilitats que tinguem al nostre abast per defensar la cohesió social i la llengua", ha subratllat el president de la Generalitat.