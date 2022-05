Temps dels (maleïts) vàndals

L’aparició, aquest divendres al matí de cinc arbres que formen part d’un projecte escolar de Temps de Flors tirats per terra, podria sorprendre però no és nou. Des de fa anys hi ha atacs a alguns dels muntatges de la mostra. Hi ha hagut robatoris, han aparegut alguns elements trencats, i fins i tot s’han cremat alguns muntatges. A banda dels incendis, el sabotatge més sonat va ser durant la inauguració de la mostra de l’any 2000, quan l’aleshores alcalde, Joaquim Nadal, va quedar empastifat per un pastís de nata que un grup d’«okupes» li van etzibar a la cara.

L’avís que els arbres havien quedat malmesos va arribar de bon matí, amb la ressaca encara del dijous universitaris. Les brigades van anar a arreglar-ho i tornar-ho a posar més o menys com era originalment. Poca estona després, el conseller d’Economia, Jaume Giró, i l’alcaldessa, Marta Madrenas, apareixien pel carrer Nou. Els arbres afectats eren de les escoles les Alzines, la Caseta dels Infants, Vedruna, International School Montjuïc i Taialà. Al vial hi ha una quarantena d’arbres de centres escolars i escoles bressol que participen al projecte «Els arbres dels infants» sota l’organització de l’Associació de comerciants de la denominada Zona U, que engloba establiments de l’entorn. Aquesta entitat és la que cada any coordina les instal·lacions al carrer Nou amb les escoles.

L’any 2016, el projecte de l’escola Vedruna va patir el robatori de part del seu treball: la figura d’una cocollona que els alumnes havien fet amb les seves mans.

La desaparició d’objectes també ha afectat a algun projecte de Temps de Flors d’aquest any. L’associació Siwei d’intercanvi cultural Xina-Catalunya va denunciar el robatori d’una escultura de buda del muntatge al carrer Santa Clara. Al seu lloc hi ha hagut des del primer dia un totxo explicant que els hi havien furtat la peça.

En ocasions també s’han malmès objectes per pura diversió. Ha passat en muntatges al parc de Vista Alegre, amb la figura d’uns burros que van aparèixer destrossats de la cara o aquest any, en diverses ocasions a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís, on van llençar per terra canyes d’un dels projectes i es van endur un patinet. També aquest any, han aparegut en diverses ocasions boles grogues del muntatge de del pont de Sant Feliu. En alguns d’aquests elements i també en els cistells gegants de cartró distribuïts per l’eix comercial s’hi han fet pintades contra Temps de Flors i contra els turistes.

Incendis provocats

Els anys 2012 i 2013 es van produir dos dels atacs vandàlics més impactants. El primer va suposar la cremar d’una instal·lació feta per al passeig Arqueològic per un grup de nens d’entre 10 i 14 anys d’altes capacitats intel·lectuals i superdotats. Havien estat quatre mesos de treball dels infants de la Fundació d’Ajuda a Nens i Joves d’Altes Capacitat (FANJAC-Girona) i un grup d’arquitectes. Es van trobar amb centenars de fils de llana cremats amb un encenedor que els vàndals van abandonar en el lloc dels fets.

L’any següent, dies abans de l’inici de la mostra, un foc provocat va calcinar 250 metres quadrats de palets de fusta. Les flames van arribar a agafar una alçada d’uns tres metres i van cremar durant prop d’una hora abans de ser extingides. El projecte estava situat a la plaça dels Jurats i era obra d’Actua arquitectes. El muntatge es va reformular per mostrar la indignació per l’atac vandàlic.