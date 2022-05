Els hotels fan l'agost per Temps de Flors amb ocupacions que superen les de 2019

Aquesta edició de Temps de Flors havia de ser, pels organitzadors, la del retorn a la normalitat. O quasi, perquè la mostra no ha pogut obrir tots els espais interiors que hi havia en el passat. Els primers indicis apunten que les dades són les que ja s’haurien signat per l’any 2019. O sigui, normals o, en llenguatge modern: de prepandèmia.

L’organització considera que el nombre de visitants ha estat al nivell de fa tres anys. Aleshores es parlava d’unes 250.000 persones gràcies a estudis efectuats amb la presència dels telèfons mòbils dels assistents i del recompte dels hostes i hostesses en el principals punts de visita de la mostra floral. L’Ajuntament farà avui un balanç on podria abonar aquest es referències amb xifres.

Sense fer publicitat exterior

De fet, l’any passat, encara amb algunes mesures de protecció pel virus, amb menys espais visitables i mirant de reüll que no s’hagués de suspendre el festival, ja es calcula que van passar per Girona unes 220.000 persones. Tot plegat, tenint en compte que, ja des d’abans de la Covid-19 l’Ajuntament va decidir no fer promoció externa de l’esdeveniment en considerar que ja s’havia assolit el topall assumible de turistes a la ciutat per Temps de Flors. Antigament s’havien destinat diners en publicitar la mostra floral a països com França o alemanya per atraure públic d’aquelles zones i també a poblacions de l’Estat com Madrid i Saragossa o municipis amb parada del Tren d’alta Velocitat per tal que passessin uns dies a la ciutat dels quatre rius coincidint amb Temps de Flors.

Hi ha hagut riuades de visitants pels principals carrers del Barri Vell i del Mercadal i durant molts dies s’han vist les terrasses dels locals de restauració plenes amb els cambrers amunt i avall sense treva. Els hotels estan vivint uns dies intensos, fins al punt que entre setmana s’estan assolint unes estadístiques que feia temps que no assaborien. Però no canten victòria. El president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Josep Carreras, explica que si es mira estrictament les nits des del primer divendres de Temps de Flors fins a l’últim dilluns «les dades no són de prepandèmia, són superiors». En aquest senti, indica que entre setmana, s’ha passat d’edicions on les ocupacions del 60 o 65% als 80 o 85% d’aquest any». Però deixa clar que l’associació no pot fer balanç en funció només d’aquests dies, sinó que ho fan mensualment o trimestralment. I si es mira d’aquesta manera, no poden estar satisfets. De fet, apunta que «la setmana prèvia a les flors i, sobretot, la posterior, hi haurà una davallada molt gran d’ocupacions».

Moure’s pels esdeveniments

Carreras explica que en l’actualitat, molts clients es mouen a ciutats quan fan grans esdeveniments, «Ja va passar per Setmana Santa que, sobretot en els dies punta, van venir en massa a Girona». «La setmana anterior i posterior a Setmana Santa ja va passar el que passa ara per Temps de Flors», insisteix Carreras.

Pel que fa a la restauració, el representant de l’associació assenyala que també estan essent uns bons dies per als bars i restaurants. «L’increment hi és tot i que potser no és tant espectacular com els hotels», explica. En aquest sentit, apunta que si el restaurants feien dos torns en aquesta edició, la mitjana «és de dos i mig o tres».

Aparcar lluny

La gentada que busca aparcament ha d’acabar optant per punts llunyans de la mostra, com a la zona de Taialà, Domeny, Pedret o Sant Ponç. Els ponts de la Barca, de Fontajau o de l’Avinguda de França, així com la passera de Fontajau són un formigueig constant de persones amunt i avall. Algunes, aquest dissabte potser anaven al mercat dels marxants que es planta a la Devesa als matins, la majoria però, passaven de llarg en direcció al nucli antic. Enmig de la gentada