Milers de persones han participat aquest diumenge a Puigcerdà a la mobilització convocada per la Plataforma Stop JJOO per mostrar el seu rebuig a la candidatura per acollir un Jocs d'hivern al Pirineu al 2030. La marxa ha arrencat a la zona industrial de la localitat, on s'hi ubica el recinte firal, i ha estat encapçalada per cinc tractors, que han acompanyat els manifestants fins a l'entrada del nucli urbà.

Tot plegat ha suposat que aquesta acció reivindicativa s'hagi convertit en "històrica" a la capital cerdana. Partits com la CUP i En Comú Podem s'hi han sumat i han demanat al Govern la retirada del projecte. També ho han fet des d'entitats com ara l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha col·laborat en la logística de l'acte.