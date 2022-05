Música, dansa i castells en el darrer dia de Temps de Flors

La música, la dansa i els castellers van posar el punt final en la darrera jornada de Temps de Flors. Els carrers del casc antic de la ciutat de Girona han viscut, novament, una jornada amb gran afluència de turistes que han apurat fins al darrer dia per visitar el certamen floral. Vora les dotze del migdia, a la plaça de Sant Feliu, els encuriosits que visitaven el muntatge floral de les escales de Sant Fèlix s'han topat amb una diada castellera que ha comptat amb un testimoni de luxe: l’estàtua de la lleona. L’actuació castellera ha congregat seguidors i turistes en una diada liderada per la colla els Marrecs de Salt, que han estat acompanyats per les colles dels Sagals d’Osona i els Xics de Granollers.

Els saltencs, que estan recuperant el nivell prepandèmic, han començat l’actuació amb tres pilars de quatre i han seguit amb un intent desmuntat de 5d7 que s'ha descarregat amb molta empenta, així com amb un 4d7 amb agulla, un 4d7, un pilar de cinc i dos pilars de quatre. El cap de colla dels Marrecs de Salt, Baltasar Bosch, ha valorat positivament l’actuació: «Cada any venim a fer el màxim. Crec que el nivell que estem fent està molt bé tenint en compte que hem estat gairebé dos anys aturats per la covid-19. A la colla hi ha ganes i ambició de recuperar el nivell que teníem i hi ha molta energia». Bosch destaca que els interessats a apuntar-se als Marrecs poden enviar un correu electrònic a marrecs@gmail.com o es poden presentar al local d’assajos els dimarts i divendres a les guixeres de Salt. Per la seva banda, els Sagals d’Osona i els Xics de Granollers han fet un 4d7 amb agulla, un 4d7, un 3d7, un pilar de cinc i dos pilars de quatre.

"Cada any venim a fer el màxim. Crec que el nivell que estem fent està molt bé tenint en compte que hem estat gairebé dos anys aturats per la covid-19. A la colla hi ha ganes i ambició de recuperar el nivell que teníem i hi ha molta energia" Baltasar Bosch - Cap de colla dels Marrecs de Salt

El Pony Pisador esdevé el colofó final del festival A Cappella

El Pony Pisador ha tancat la desena edició del festival A Cappella amb una actuació gratuïta a la Plaça Independència. El director del festival, Pau Marquès, ha fet un balanç positiu d’aquesta edició després de dos anys d’absència per la pandèmia: «Ha sigut fantàstic! No ha plogut cap dia i ha sigut un èxit. Crec que la confluència amb Temps de Flors ha anat molt bé». El festival, que va aixecar el teló el passat 7 de maig, ha arrossegat el cartell que tenia tancat de fa dos anys i que no va poder actuar per la pandèmia, i ha comptat amb un total de dotze actuacions de grups nacionals i internacionals, com els nord-americans Straight No Chaser. El festival ha realitzat actuacions gratuïtes a plaça Independència i enguany, per primera vegada, ha organitzat una actuació amb taquilla inversa al Monestir de Sant Daniel a càrrec de la Capella Polifònica de Girona per recaptar diners per a la conservació de l’espai.

"Ha sigut fantàstic! No ha plogut cap dia i ha sigut un èxit. Crec que la confluència amb Temps de Flors ha anat molt bé" Pau Marquès - Director del Festival A Cappella

Girona balla

La plaça Salvador Espriu ha acollit una actuació de dansa a càrrec de l’escola de ball DanceCraft Girona. En finalitzar les performancess'ha fet un «Random Dance», una activitat popular i dinàmica de la modalitat K-Pop Dance, on es convida a participar ballant qualsevol persona que conegui el ball o la coreografia de les cançons més reeixides i conegudes d’aquesta disciplina.