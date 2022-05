El festival Ludivers de Girona tornarà al format habitual aquest cap de setmana amb una nova edició que es farà als jardins de la Devesa. Del 19 al 22 de maig es recuperaran les activitats relacionades al joc i la cultura de la imaginació amb una desena de propostes. El gruix de la programació es concentrarà durant el cap de setmana on els jardins de la Devesa acolliran els sis planetes que estructuraven l'esdeveniment. Una de les novetats és el planeta Juganer, on per primera vegada hi haurà 30 editorials de jocs de taula que presentaran les seves propostes. A la Devesa hi haurà 70 taules amb jocs muntats de les editorials participants i els visitants podran conèixer com funciona cada un d'ells perquè hi puguin jugar.

Els jocs i els mons de la imaginació i creativitat tornaran als carrers de Girona aquest cap de setmana amb una nova edició del festival Ludivers, centrat en el joc i el lleure. L'esdeveniment recuperarà els sis planetes que articulaven la programació als jardins de la Devesa. Es tracta del planeta Imaginari amb un espai de lectura familiar on participaran escriptors dels contes, el planeta Gastrolúdic amb tallers relacionats amb la cuina, el planeta Articiència amb disset tallers per a totes les edats (una oferta més àmplia que en les edicions anteriors), el Click&Dit centrat en noves tecnologies i videojocs, el Miniplaneta pels més menuts i el planeta Juganer. En el Miniplaneta hi haurà espais i materials diversos perquè els infants puguin explorar i interactuar de forma lliure i espontània. Per altra banda, en el planeta Juganer hi haurà més de 70 taules amb diversos jocs de taula muntats. De fet, aquest any serà la primera vegada que hi haurà més de 30 editorials de jocs de taula que presentaran les seves propostes. Una altra de les activitats destacades tindrà lloc dins del planeta Imaginari. Els seguidors i seguidores de la saga de llibres 'Agus i els Monstres' estaran de sort, perquè el festival portarà a la ciutat els seus autors, Jaume Copons i Liliana Fortuny, que presentaran el joc de taula basat en els llibres i faran signatura d'exemplars. A més, aquest any el Ludivers s'ha proposat el repte de construir mil grues de paper origami al llarg dels quatre dies de festival, per desitjar els millors dels desitjos a tothom. Aquestes figures es podran construir en les mateixes activitats ubicades a la Devesa o bé dur-la directament de casa.