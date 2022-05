La incineració és una tendència que creix a Catalunya, sobretot a províncies com Girona, on ja supera el 52%. Per tal de donar resposta a aquesta demanda amb nous serveis que s’adaptin a les necessitats de les persones que es decanten per aquesta opció, l’empresa funerària Àltima ha desenvolupat una iniciativa que permet projectar imatges en 3D i música al crematori.

“Quan les famílies es troben a la sala d’introducció del fèretre, just abans d’iniciar-se el procés de cremació, és un dels moments més difícils emocionalment, que en alguns casos, fins i tot, prefereixen no presenciar”, reconeix Juan Catalán, responsable del Tanatori-Crematori Àltima Gironès, que fa gairebé vuit mesos que es va posar en marxa al polígon de Mas Xirgu de la capital. “Per això, la possibilitat de poder incorporar música i imatges en aquest espai, els ajuda a poder acompanyar l’ésser estimat fins a l’últim moment i, per tant, a sentir-se més reconfortades en el dol”.

El nou servei que Àltima ha integrat al seu tanatori de Girona es basa en la tecnologia immersiva, que fa ús de la realitat virtual i l’augmentada, per personalitzar amb audiovisuals el darrer comiat i fer que les famílies se sentin més partícips del darrer homenatge a l’ésser estimat. Tal com puntualitza Juan Catalán: “Es tracta d’un nou sistema que aconsegueix recrear un entorn 3D, en aquest cas, a partir de projeccions de temàtiques com la natura, amb imatges de boscos, rius i mars, el cel o l’univers, combinades amb música, que cada família pot triar segons les seves preferències”. El Tanatori-Crematori Àltima Gironès és el primer centre funerari a la província de Girona que disposa d’aquest servei.

Un servei amb bona acollida a Girona

El nou servei de projeccions, que es troba en funcionament al tanatori d’Àltima de Girona des de l’any passat, ha comptat amb una acceptació molt positiva per part de les persones usuàries del centre. “Poder-se sentir partícips d’aquest moment, a través de la tria d’imatges i música, és de gran ajuda per a les famílies en dol, que aconsegueixen presenciar aquest procés més acompanyades i en pau. De fet, el 90 % de les persones que han escollit aquest servei, l’han valorat amb un 10”, exposa Sandra, assessora de famílies al tanatori.

Sobre el Tanatori-Crematori Àltima Gironès

Àltima va posar en funcionament el nou Tanatori-Crematori Gironès el mes d’agost passat. Situat al carrer de Can Pau Birol, 19-21 (polígon industrial de Mas Xirgu), l’equipament ha significat una nova alternativa, sòlida i de qualitat, on poder dur a terme tot el procés del servei funerari.

És un centre obert a tothom –a qualsevol persona, amb o sense assegurança de defunció-, capaç de cobrir des de la recollida del difunt -a qualsevol punt de la ciutat o altre municipi o s’hagi produït la defunció-, fins a la incineració, l’enterrament o la inhumació de les cendres al cementiri triat.

L’equipament, ben comunicat amb la ciutat i la comarca del Gironès, té prou capacitat per prestar servei a la capital i les poblacions veïnes, les 24 hores dels 365 dies de l’any. Disposa de 1.246 m2 distribuïts en un únic edifici de dues plantes, totalment accessibles des de peu de carrer, que acullen tres sales de vetlla amb tots els serveis (bany privat, guarda-roba, zona de refrigeris per a la família), un oratori multiconfessional per celebrar cerimònies religioses o laiques, amb capacitat per a 154 persones assegudes, una zona comuna de vending o espai de cafeteria, i oficines i despatxos per a l’atenció i assessorament de les famílies. Pel que fa al servei d’incineració, disposa d’un forn crematori equipat amb un sistema de filtració d’última generació, que garanteix els mínims nivells d’emissions, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda creixent d’incineració. A més, també incorpora un aparcament exterior arbrat amb capacitat per a 102 cotxes, motos i bicicletes, així com quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.