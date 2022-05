La 67a edició de Temps de Flors ha portat unes xifres rècord a la ciutat de Girona: 350.000 visitants i gairebé 10 milions d’euros d’impacte econòmic, segons els càlculs municipals. El bon temps, la reducció de mesures de contenció de la covid-19 i les ganes de la gent de recuperar la «normalitat» han propiciat una «injecció de dinamisme econòmic» sense precedents en anteriors edicions. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va subratllar ahir durant la valoració de la mostra floral, que l’edició d’enguany ha comptat amb un miler de voluntaris i voluntàries i s’han superat amb escreix les xifres de l’última edició no pandèmica, celebrada l’any 2019: «És un dels moments més importants de dinamització econòmica i, precisament, beneficia els sectors que van quedar tocats per la pandèmia. Hem ajudat a fer una injecció de dinamisme econòmic de 10 milions d’euros i això és molt rellevant. Ens sentim orgullosos que la ciutadania se sentia orgullosa», va destacar l’alcaldessa.

«Hem ajudat a fer una injecció de dinamisme econòmic de deu milions d’euros als sectors més tocats de la nostra economia» MARTA MADRENAS - Alcaldessa de Girona

«Estem molt contents. Les dades són molt bones i pensem que l’Ajuntament ha pogut organitzar un molt bon Temps de Flors i amb una molt bona coordinació interna. Vull fer un agraïment a tot l’equip de l’Ajuntament: seguretat, neteja, gestors de mobilitat, etcètera, que ho han fet possible», va destacar la tinent d’alcalde i responsable de l’àrea de promoció econòmica, Glòria Plana.

La regidora va matisar que la xifra de 350.000 visites no incorporava els visitants d’ahir i per això va destacar que els 350.000 són una dada «provisional» que es podria incrementar fins a les 375.000 persones amb el tancament definitiu del recompte que es farà al llarg del dia d’avui. En aquest sentit, Plana va subratllar que aquestes dades enguany són «molt fiables» perquè s’han fet a partir del recompte de persones que han accedit a través dels punts del Barri Vell i representen un increment de visitants del 40% respecte al 2019 (la darrera edició celebrada sense restriccions sanitàries), un percentatge que encara és més gran (60%) si es compara amb les dades del 2021. «Amb aquestes dades considerem que hem reactivat del tot Girona Temps de Flors», va sentenciar Plana.

«Temps de Flors és el gran esdeveniment de la ciutat i l’impacte d’aquest econòmic d’aquest any té una dimensió que no ens podem ni imaginar» GLÒRIA PLANA - Tinent d’alcaldia de l’àrea de promoció eoconòmica

Èxit d’assistència

La tinent d’alcalde també va incidir en l’elevat nombre de persones que ha passat per l’oficina de turisme: 11.261. Segons les dades d’aquest organisme, el 75,4% dels turistes eren nacionals, principalment de Catalunya (92%), de la Comunitat Valenciana (1,5%) i de Madrid (1,5%). El percentatge restant de visitants (24,5%) eren turistes internacionals, principalment francesos i anglesos. Des de l’Oficina de Turisme van destacar que la mitjana d’edat dels visitants es manté principalment en la franja d’edat dels 45-64 anys. D’altra banda, fonts municipals també van indicar que enguany ha crescut el nombre de persones que han visitat el festival per primera vegada i atribueixen aquesta situació al fet que enguany Temps de Flors ha coincidit amb festivitats locals de Sabadell, Badalona, Terrassa i Madrid. Plana també va incidir que s’ha incrementat el nombre de persones que el dia previ a l’inici de Temps de Flors venen a veure les exposicions muntades.

Impacte econòmic

L’Ajuntament ha fet un càlcul aproximat de l’impacte econòmic tenint en compte el nombre de reserves hoteleres i de pisos turístics, així com de serveis de restauració i que estima que l’impacte econòmic derivat dels dies de mostra floral equival a 10 milions d’euros. «Hem d’estar tots molt contents perquè el que representa aquest esdeveniment és molt important, és un esforç que fem entre tots i crec que val la pena i dóna un impuls molt fort a la ciutat», va subratllar Madrenas. L’alcaldessa va reconèixer que el sistema de recompte de visites no és del tot precís perquè «fins ara es comptaven les visites de manera diferent, per sistema de mòbils, ara el recompte és diferent, per tant, no sé si es pot comparar de la mateixa manera, però sí que en la comparativa de l’oficina de turisme és molt clar l’increment de visitants». Finalment, l’alcaldessa va agrair al miler de voluntaris que ha fet possible el control de circulació i l’assessorament de visitants en alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com el carrer de la Força o l’entrada als Banys Àrabs.

D’altra banda, l’Ajuntament va destacar que les incidències que hi ha hagut «han sigut lleus i s’han resolt amb rapidesa», tot i que no ha transcendit el nombre de trucades, denuncies o sancions econòmiques que hi hagi pogut haver al Barri Vell derivades de l’incivisme o d’incompliments en la normativa establerta per a Temps de Flors.