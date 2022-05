L’Ajuntament de Salt va aprovar aquest dilluns una modificació de crèdit que, entre altres punts com la compra d’un local per a l’Oficina Local d’Habitatge, comportava la capacitat d’endeutar-se per a un valor màxim de sis milions d’euros per a la possible compra de l’antiga fàbrica Gassol. Una aprovació, gràcies a la majoria absoluta de l’equip de govern d’ERC i Junts, que va rebre els vots en contra de tota l’oposició - PSC, IpS-CUP i VOX - que van retreure a Jordi Viñas la falta de concreció del projecte i el moment escollit per plantejar-se una operació d’aquesta envergadura. «Segurament tots voldríem una casa més gran, però primer hem de veure les necessitats de la gent que tenim a casa; som, amb Lloret, la ciutat més pobra de Catalunya i sembla que estiguem jugant al Monopoli», va afirmar la portaveu cupaire, Cristina Sibina, mentre que el socialista, Joan Martín, va qüestionar que des del govern s’avalés l’estudi de la compra parlant de zones verdes i equipaments. «De veritat que calen zones verdes just a l’entrada de les Deveses? Calen més equipaments al Barri Vell, on ja hi ha el Teatre i altres equipaments, mentre que en altres barris no n’hi ha cap?».

Per part de l’equip de govern, el regidor de Territori, Àlex Barceló, va puntualitzar que «en aquest ple no s’està aprovant comprar, estem fent una modificació de crèdit perquè, sense fer-lo ara, si sortís l’oportunitat, no tindríem l’opció ni d’estudiar-ho». Barceló va recordar que «si avui hi ha un Ateneu és perquè algú, fa molts anys, es va plantejar comprar la Coma Cros» i que, en aquesta línia, plantejar-se ara la possibilitat d’adquirir la Gassol és la feina de l’equip govern «encara que, segurament, no ens tocarà a nosaltres planificar com s’hauria d’executar aquell sector. Estem d’acord que a la Coma Cros encara queda molta feina per fer, però si ens esperem a tenir-ho tot definit per plantejar-nos si podem compra la Gassol, l’oportunitat ja no hi serà». Àlex Barceló també va respondre a les acusacions, de «jugar al Monopoli», feta per Sibina com de «jugar a ser promotors immobiliaris» argumentada per Martín, explicant que «hem de tenir clar que això (la Gassol) és un pulmó de recursos equipaments públics per a Salt» i que «sabem que en el seu moment aquí hi va haver una propaganda especulativa molt important; i això és el que no volem perquè si no ens ho plantegem nosaltres, ho farà un tercer». Salt vol comprar l’antiga Gassol