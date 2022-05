Impulsat per l’Aliança Educativa 360 de Celrà, el projecte «Camins compartits» neix per fer que els carrers siguin un espai segur per als infants, facilitar la seva autonomia col·lectiva de forma segura i organitzada a l’espai públic i descongestionar i pacificar el trànsit al voltant dels centres educatius. El projecte es va presentar el passat dissabte 14 amb una festa participativa que va tenir lloc a la plaça del Mercat i a la qual van assistir unes 200 persones.

Els elements de senyalització són la part més visible del projecte: identifiquen els itineraris, dissenyats per facilitar el trajecte autònom dels infants de casa a l’escola i viceversa, i també altres trajectes per dins del poble. El projecte té la col·laboració de l’Associació de Comerciants de Celrà, dels centres educatius i de les seves associacions de famílies d’alumnes.