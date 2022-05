Girona recuperarà el format habitual del Festival Ludivers després de dos anys d’alteracions amb motiu de la pandèmia. Del 19 al 22 de maig, el festival del joc i les cultures de la imaginació durà a la ciutat desenes de propostes per al públic familiar relacionades amb el món lúdic, la creativitat i la imaginació. El gruix de les activitats es concentrarà dissabte i diumenge als Jardins de la Devesa, on hi tornaran a haver els sis planetes que acostumaven a estructurar l’esdeveniment.

«És una evidència que està augmentant l’afició pels jocs de taula entre la població, com una manera cada vegada més habitual de compartir estones i, a la vegada, estimular la creativitat, l’aprenentatge i la imaginació», va explicar ahir la regidora de Drets Socials, Núria Pi. Els infants es retrobaran amb el planeta Imaginari, integrat per l’espai de lectura familiar a càrrec dels escriptors o escriptores dels contes; el planeta Gastrolúdic, amb tallers gastronòmics; el planeta Articiència, amb 17 tallers artístics i científics per a totes les edats, una oferta molt més àmplia que en edicions anteriors; el planeta Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies, als vídeojocs i a les impressions en 3D; el Miniplaneta, amb diversos espais i materials perquè els petits puguin interactuar de manera lliure i espontània, i el planeta Juganer, amb un munt de jocs de taula moderns i tradicionals. Dins el planeta Juganer, hi haurà unes 30 editorials de jocs de taula. Als Jardins de la Devesa s’hi desplegaran més de 70 taules amb propostes de jocs de les editorials participants, que donaran a conèixer el funcionament de cada proposta perquè tothom hi pugui jugar. Per participar en algunes activitats caldrà fer reserva prèvia.