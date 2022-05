La Xarxa d’Innovació Docent de la Universitat de Girona ha creat un joc de cartes basat en el mètode docent d’aprenentatge servei (ApS). Dissenyat per Mariona Masgrau, Raquel Heras, Pere Soler, Eulàlia Guiu i Pilar Albertín i il·lustrat per Alícia Vogel, «Anima’t, Projecta», L’ApS és una metodologia d’ensenyament que forma l’alumnat a través de serveis socials i comunitaris no lucratius. Aquest mètode és aplicable en totes les etapes educatives, des de l’educació primària fins a la superior.