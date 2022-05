L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts el pare que s'enfronta a sis anys de presó per abusar sexualment de la filla durant quatre anys a Girona. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia i de la Generalitat, els abusos van començar l'any 2015, quan la nena tenia 11 anys, i el darrer episodi va tenir lloc el maig del 2019. Les acusacions sostenen que l'home utilitzava "subterfugis" per ficar-se al llit amb la nena, on li feia tocaments. L'aleshores menor ho va acabar explicant a una educadora social, va ingressar en un centre d'acollida i la DGAIA va assumir-ne les funcions tutelars. L'acusat ha negat els tocaments i sosté que la filla el va denunciar per evitar que se l'endugués a viure a França si continuava faltant a l'institut.