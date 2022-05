L’Espai Gironès regalarà fins al 6 de juny 170 experiències gastronòmiques, d’aventura i culturals, per a dues persones cadascuna, per gaudir a les comarques gironines. A més a més, només per participar tots els visitants s’emportaran unes ulleres de sol com a obsequi. Aquesta iniciativa és per celebrar el 17è aniversari del centre comercial, s’allargarà fins al dilluns 6 de juny, un festiu en el qual l’Espai Gironès tindrà totes les botigues obertes.

Les persones que hi vulguin participar han de presentar al Punt d’Informació 1 o 2 tiquets que sumin un mínim de 40 euros. Entre les experiències hi ha sortides en veler, rutes a cavall, excursions en segway entre volcans, tast d’embotits, tast i taller de formatges, visites i tast de vins a cellers, degustacions de cerveses i visites culturals.