L’Instiut d’Assistència Sanitària (IAS) se suma a la Setmana Europea del Cribratge del VIH i les hepatitis víriques. A Catalunya, al voltant de 33.000 persones conviuen amb el VIH i el 9% d’aquestes ho desconeixen. Pel que fa a l’hepatitis C, s’estima que 65.000 persones s’han contagiat del virus i el 20% no ho sap.

Fer-se les proves permet conèixer, el més aviat possible, si s’està infectat i, d’aquesta manera, poder beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar mesures per evitar la reinfecció i la transmissió.

És per aquest motiu que Salut Pública recorda a la població general, i especialment als col·lectius més sensibles, la importància de la detecció precoç, i encoratja a fer-se les proves.

El paper del personal sanitari és «primordial» en el diagnòstic precoç del VIH i les hepatitis ja que s’ha evidenciat que la majoria de les persones estan d’acord a fer-se les proves si els ho proposa un professional sanitari (des dels que treballen a les clíniques de salut sexual, com als qui ho fan en dispositius de medicina general, entorns d’emergència i hospitals).

Per això, el Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis víriques (PCAVIHV) ha creat un espai amb informació adreçada a professionals amb l’objectiu de potenciar l’oferta de les proves i així disminuir el retard en el diagnòstic.