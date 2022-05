Un total de 145 persones es varen formar al llarg de l’any passat en l’àmbit digital en la primera edició del projecte INTRO, impulsat per l’Ajuntament de Girona a través del Servei Municipal d’Ocupació, amb l’objectiu de lluitar contra l’escletxa digital. En concret, 85 persones van participar en el curs Alfabetització digital: informàtica i Internet; 30 persones ho van fer en les sessions de Competències digitals bàsiques i 30 més es van formar al curs Competències digitals avançades.

Després de la bona rebuda de la iniciativa, el consistori ha decidit reprogramar el projecte formatiu aquest 2022. La nova edició va començar el dia 2 de maig i s’allargarà fins a finals de novembre. En aquesta ocasió, es preveu preparar 90 persones en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les temàtiques i formats seran els mateixos que en l’edició anterior del projecte INTRO, i inclouran tres cursos formatius diferents (Alfabetització digital, Competències digitals bàsiques i Competències digitals avançades).

«L’escletxa digital és un dels principals inconvenients de persones que volen trobar feina en qualsevol sector, i en particular en el tecnològic. Per això és imprescindible que com a Ajuntament oferim les eines de formació en aquest sentit, i ho vam comprovar amb l’èxit de la primera edició del projecte INTRO», destacarla tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica del consistori, Glòria Plana.