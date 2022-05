Professors de l'INS Santiago Sobrequés de Girona han tallat el carrer Joan Reglà i han muntat una aula en plena via com a protesta en la primera jornada de vaga parcial d'educació d'aquest dimarts. Una vintena de docents hi han instal·lat taules, cadires i pancartes i han simulat una classe de català amb un dictat i una d'educació física.

També han repartit fulls informatius als vianants. Entre les reivindicacions, hi ha més inversió en educació, menys ràtios o la retirada del nou currículum. "Hem volgut treure la nostra reivindicació al carrer", assegura el professor del centre Joan Boada.

Aquesta tarda, a més, faran una assemblea de pares i mares i demà celebraran un claustre per reprovar el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Més recursos, menys ràtios, la retirada del nou currículum i la reversió de les retallades. Aquestes són les principals reivindicacions dels professors de l'INS Santiago Sobrequés, més de la meitat dels quals (una cinquantena) han secundat l'aturada parcial d'aquest dimarts. Des de quarts de nou del matí fins a les deu han tallat el carrer Joan Reglà situat just davant del centre i hi han instal·lat taules i cadires, acompanyades de diverses pancartes amb les seves demandes.

L'objectiu: treure la reivindicació "al carrer". I ho han fet en forma d'aula on han fet una classe de català i una d'educació física. La jornada, a més, ha servit per reivindicar també l'escola en català a través del dictat d'una poesia on els professors s'han intercanviat els papers i han simulat ser els alumnes.

El professor del centre i portaveu dels docents, Joan Boada, ha assegurat que la protesta persegueix "millorar l'ensenyament públic" i ha apel·lat als pares i mares per tal que "se sumin" a la seva lluita per "exigir al Departament que faci la seva feina". Per això, han repartit fulletons informatius als vianants i per aquesta tarda a les set hi ha prevista una assemblea amb les famílies per explicar-los les seves reivindicacions.

Per dimecres, el professorat ha convocat un claustre on aprovaran una reprovació al conseller Cambray i instaran ERC a fer "els moviments oportuns" per destituir-lo".

A banda del Sobrequés, a les comarques gironines també s'ha organitzat una encartellada des de l'institut Ramon Coll i Rodes de Lloret de Mar (Selva) i s'ha fet una penjada de cartells a la delegació del Govern a Girona.