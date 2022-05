L'Audiència de Girona ha condemnat a 11 anys de presó l'acusat de segrestar l'exparella a Salt (Gironès), dur-la en cotxe fins a Mollet del Vallès (Vallès Oriental) i violar-la en un descampat. Segons la sentència, els fets van passar el 23 de gener del 2020, quan el processat va recollir la víctima amb l'excusa de tornar-li unes pertinences. El tribunal no dona cap credibilitat a la versió exculpatòria del processat i qualifica el relat de la defensa de "pintoresc", per intentat justificar les múltiples lesions de la víctima amb "una relació sexual efusiva, esbojarrada o brusca". La sentència també li imposa 5 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la noia durant 12 anys.

La fiscalia i l'acusació particular, encapçalada per l'advocada Mònica Migueles, l'acusaven de delictes de detenció il·legal, violació, maltractament en l'àmbit de la violència contra la dona i amenaces i demanaven que el condemnessin a un total de 20 anys i 4 mesos de presó. En tres dels delictes li apreciaven l'agreujant de parentiu. La defensa sol·licitava l'absolució. La sentència de la Secció Quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Mercedes Alcázar, recull que entre l'any 2019 i el 2020 el processat -originari del Marroc i de 56 anys- i la víctima -que actualment té 24 anys- van mantenir una relació de parella amb convivència que va durar uns sis mesos. Junts, vivien a Terrassa però quan van trencar, inicialment de manera "amistosa", la víctima es va traslladar a Salt. Va ser en aquesta població on van quedar la tarda del 23 de gener del 2020. Segons exposa la sentència, l'acusat va anar a buscar la víctima amb cotxe per tornar-li algunes pertinences i anar a menjar plegats. La noia va pujar al cotxe, acompanyada d'una amiga: "Després de deixar-la a la feina, situat a Salt mateix, van continuar el trajecte tots dos sols". La víctima es va adonar que el processat, Abderrahmame El Bzyouy, estava conduint cap a l'autopista per marxar de Salt: "Li va requerir que fes la volta, arribant ella mateixa a agafar el volant del cotxe per corregir la marxa però l'acusat va fer-ne cas omís". El tribunal apunta que el processat era plenament conscient que estava retenint la víctima contra la seva voluntat i atemptant contra la seva llibertat. Direcció Mollet L'home va continuar la marxa. De camí es va aturar a posar benzina però va deixar la víctima tancada al vehicle per evitar que pogués fugir o demanar ajuda. Finalment, van arribar a una mena de pàrquing de Mollet del Vallès. L'acusat va aparcar el vehicle i li va proposar mantenir relacions sexuals però ella s'hi va negar. Segons la sentència, amb la intenció de "causar temor" en la noia i "doblegar la seva voluntat", va amenaçar amb matar-la si no accedia a tenir sexe. La víctima, espantada, va aconseguir obrir la porta del cotxe i sortir corrents però el processat la va atrapar, la va fer caure a terra, la va colpejar reiteradament i la agafar pel coll perquè no cridés. Després, la va obligar a tornar a entrar al cotxe i la va violar. Posteriorment, l'acusat va conduir fins a un lloc proper on havia quedat amb un amic. La víctima va fer veure que volia saludar-lo i va aprofitar que fugir "a la carrera" fins que va poder arribar a l'avinguda Llibertat de la població on va aconseguir ajuda de vianants i de personal sanitari. Com a resultat de l'atac, la noia va patir múltiples lesions a la cara, al coll, a les cames i a l'esquena que l'Audiència conclou que són totalment compatibles amb el relat dels fets. A l'hora de dictar sentència, la sala apunta que el relat de la víctima ha estat persistent al llarg del temps i que, a més, està apuntalat amb les declaracions dels testimonis a qui va demanar ajuda i les lesions objectivades. Relat "pintoresc" El tribunal, per contra, no dona credibilitat a la versió de l'acusat, que va assegurar que van mantenir relacions sexuals consentides, i arriba a qualificar de "pintoresc" el relat de la defensa: "No es donen raons que expliquin la 'tria' del lloc per realitzar l'acte sexual, sent pintoresca però no acceptable en dret la tesi de la defensa, que ha tractat d'explicar l'existència de múltiples lesions suggerint que poda tractar-se, en tot cas, d'una relació sexual efusiva, esbojarrada o brusca". L'Audiència de Girona condemna Abderrahmame el Bzyouy -que està en presó preventiva des del 26 de gener del 2020-, com a autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració, en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal i de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere amb la concurrència en els dos primers delictes de l'agreujant de parentiu i li imposa 11 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada. El processat no es podrà apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 12 anys. En concepte de responsabilitat civil, el tribunal l'obliga a indemnitzar la víctima amb 6.490 euros. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.