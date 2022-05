Les desenes Jornades de Medi Natural a Girona se celebraran el 21 i 22 de maig a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la UdG i serviran perquè els investigadors i investigadores del medi natural puguin donar a conèixer la seva tasca i el resultat de la seva recerca d’una forma amena i propera en el nostre entorn.

Entre els temes que es tractaran a les ponències hi ha la plaga de la papallona del boix a les comarques de Girona, el seguiment de la implantació de cabals ambientals i revisió de cabals per a propers cicles de planificació, la naturalització del llac del parc del Migdia, el projecte de conservació de les basses de Sant Daniel, l’anàlisi de metalls pesats ambientals, el projecte Escanyagats amb els primers resultats, actuacions realitzades i propostes de futur per a la conservació de l’espinós a terres gironines, el web de l’Herbari de la Universitat de Girona, el seguiment d’espècies clau de flora vascular a les Gavarres, l’estudi del valor ecològic d’un camí fluvial, els amfibis al massís de les Gavarres: estat del seu coneixement, proposta d’estacions de seguiment i l’alimentació del duc (Bubo bubo) al Baix Empordà i sobre les abelles silvestres de l’entorn urbà de Girona. La xerrada inaugural serà una conferència sobre les espècies invasores que anirà a càrrec de la professora d’investigació a l’Estació Biològica del parc natural de Doñana i Premi Nacional de Recerca Alejandro Malaspina en l’àrea de ciències i tecnologies dels recursos naturals, Montse Vilà. Tancarà la jornada de dissabte la xerrada «Emergència climàtica. Ara és el moment d’actuar», a càrrec de la periodista especialitzada en ciència i medi ambient, reportera i presentadora dels serveis informatius de TV3, Cori Calero. L’endemà hi haurà dues sortides: una d’observació d’abelles silvestres, a càrrec de Narcís Vicens, i una altra sobre les papallones que podem trobar a la vall de Sant Daniel, a càrrec de Jordi Compte i Jaume Oliveras.