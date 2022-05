El grup socialista a l’Ajuntament de Girona vol que el govern municipal posi «mesures per evitar el fracàs dels programes Reactivem Girona i Girona Actua» i atribueix les «escasses peticions» per rebre els ajuts dels dos programes a una «comunicació deficient». «Posant en marxa els dos programes sembla que ja han cobert l’expedient, però si no es fa la difusió adequada, els programes no són realment efectius i això no ens ho podem permetre», assegura el regidor socialista Jordi Calvet. Des del grup socialista s’insisteix que «en el futur, juntament amb cada convocatòria, hi hagi un nou protocol de comunicació per poder assegurar realment que els programes arriben a qui ho necessita». Un nou protocol de comunicació, que arribi a més actors, com assessories, gestories, promotors d’empreses i col·legis professionals. I, també, que s’encarregui de publicar i emetre anuncis específics sobre aquests programes en els mitjans de comunicació locals.

El programa Reactivem Girona estava adreçat a autònoms i micropimes (de fins a cinc treballadors) que haguessin patit els efectes de la COVID 19. L’ajuda és de 1.200 € i el programa, dotat inicialment amb 120.000, s’ha ampliat finalment en 1.200 € per poder atendre les 101 sol·licituds correctes que s’han registrat. Per la seva banda, el Girona Actua estava dotat amb 151.000 €. i els contractants podien aspirar a una quantia màxima 5.700 €. En aquest cas només s’han rebut 33 sol·licituds correctes. Aquest programa està adreçat a autònoms, empreses, entitats o cooperatives que contractin persones desocupades.