L’Ajuntament de Girona asfaltarà la plaça de la Reina Sibil·la de Fortià per millorar-ne l’estat de la calçada. És un dels encreuaments més transitat de la ciutat on hi creuen els carrers Joan Maragall i la Gran via de Jaume I. Les obres, es faran del 30 de maig al 10 de juny i consistiran en treure les llambordes i asfaltar el ferm. Aquesta actuació comportarà diversos talls de circulació de vehicles. Concretament, es tallarà la circulació de vehicles de la Gran Via de Jaume I, en direcció a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba i a l’encreuament amb el carrer de Joan Maragall.

La Gran Via de Jaume I quedarà tallada a l’alçada de l’avinguda d’Àlvarez de Castro. Els vehicles que circulin cap a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba es desviaran cap a l’avinguda d’Álvarez de Castro i cap a la plaça de l’Hospital i la plaça Catalunya. El carrer de Joan Maragall quedarà tallat a l’alçada de la ronda Pare Claret. L’accés al carrer del Dr. Francesc Coll i Turbau s’haurà de fer des del carrer de Ferran Agulló, la ronda de Sant Antoni Maria Claret, el carrer de Bernat Bacià i entrar des de la Gran Via de Jaume I. Per motius constructius, en un dia dels treballs, que es notificarà prèviament, la circulació a la plaça de la Reina Sibil·la es tallarà totalment en els dos sentits de circulació. En l’última fase de l’obra el tram del carrer de Joan Maragall comprès entre la plaça de Pompeu Fabra i la Gran Via de Jaume I es trobarà sense sortida cap a la Gran Via de Jaume I. Als vehicles que surtin dels guals se’ls desviarà en direcció a la plaça de Pompeu Fabra. Les parades del bus urbà es traslladaran a punts propers sense afectació. La parada de les línies L2, L5 i L7 del bus urbà es traslladarà del número 57 (davant de l’edifici de la Generalitat de Catalunya) al número 47 (davant de l’antiga delegació provincial d’Hisenda). Les àrees de contenidors situades a la Gran Via de Jaume I, entre el carrer del Dr. Francesc Coll i Turbau i la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, es traslladaran a la vorera de davant. «Continuem amb les obres d’asfaltatge en diversos punts de la ciutat, dins la política de manteniment de la via pública i de millora dels carrers que fem des del govern. Vull posar èmfasi en el cas de la plaça de la Reina Sibil·la de Fortià, ja que en tractar-se d’una cruïlla amb un alt volum de trànsit, els treballs portaran diverses incomoditats mentre durin. Però estem convençuts que aquests dies d’obres es veuran recompensats sobradament un cop hàgim asfaltat un punt que històricament ha sigut especialment molest per a conductors i vianants», va subratllar el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí. Obres a la Devesa i Montjuïc Dins de la primera fase del Pla d’Asfaltatge hi havia actuacions previstes també al carrer del Bellpuig, al barri de Montjuïc, i als passos de vianants del barri de la Devesa. Pel que fa a les obres al carrer del Bellpuig, les millores al ferm de la via es portaran a terme també del 30 de maig al 10 de juny en horari de 8 h a 19 h. Respecte a les voreres de la Devesa, els treballs s’executaran els dies 6 i 8 de juny, de 8 h a 19 h. Les obres del Pla d’Asfaltatge consisteixen, a trets generals, en el reforç del paviment, amb la prèvia demolició del ferm existent i posterior pintat de les marques viàries. Els treballs de la primera fase s’han adjudicat a l’empresa Aglomerats Girona SA per un import de 736.209,13 euros (IVA inclòs). Cal tenir en compte que les dates previstes de les obres poden variar a causa de les condicions meteorològiques i l’evolució dels treballs. Asfaltaran l’encreuament de Jaume I i Maragall i posaran fi a les caigudes al pas de zebra Girona reasfaltarà la rambla Xavier Cugat i el carrer Joaquim Vayreda