La conversió de l'antic Xalet Soler de la carretera Barcelona en la futura Casa de la Tecnologia, amb una seu permanent del Museu de les Matemàtiques de Catalunya, guanyant, al mateix temps, un "nou espai verd per a la ciutat", és vist per Marta Madrenas com "una mostra del model de ciutat que volem". "És un dels projectes emblemàtics del nostre mandat i, després de molt temps treballant, em fa molta il·lusió presentar-lo perquè és un projecte transformador per a Girona que vol pujar al tren de la nova revolució tecnològica", ha assegurat Madrenas en la presentació d'un projecte que, segons les estimacions del regidor d'Urbanisme Lluís Martí, podria entrar en funcionament abans d'acabar l'any 2023. "Ara licitarem el projecte que, si tot va bé, podria estar adjudicat a l'octubre d'aquest any i després hi hauria, en una primera fase, un any d'obres", ha detallat Martí que veu la Casa de la Tecnologia com un "pas més en la conversió de l'antiga carretera Barcelona en una nova Avinguda Barcelona, molt més amable, al costat d'altres intervencions com la inauguració de la Clínica Girona o els tràmits per cedir a la Generalitat l'edifici per al nou institut Ermessenda".

El projecte de reforma del Xalet Soler, que l'Ajuntament va encarregar als serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès, contempla que l'actual jardí que envolta l'edifici passi a ser obert i d'ús públic per a veïns per passejar, descansar o com nova connexió entre el carrer Barcelona i les places Valentí Fargnoli i Celestina Vigneaux. L'actual parcel·la del Xalet Soler, envoltada per una tancada amb abundant vegetació que en dificulta la visió de l'interior, fa més de 2.700 metres quadrats.

Un cop reformat el xalet, la Casa de la Tecnologia tindrà gairebé 1.000 metres quadrats, construïts (974) dels quals 740 seran reformats de l'actual edifici projecte per l'arquitecte Ricard Giralt a la dècada dels quaranta del segle passat i 224 nous. Aquesta ampliació és per la construcció d'un "cos de comunicacions on hi haurà els ascensors, serveis accessibles i accesos per les dues bandes", enganxat al xalet per la banda del carrer Valentí Fargnoli, per millorar l'accessibilitat a la futura Casa de la Tecnologia. En aquesta nou edifici és on, amb una segona fase de les obres, estar

De la mateixa manera, el projecte també contempla l'enderroc del cobert situat a la part posterior del xalet, així com d'un part del mur perimetral d'aquell costat, per facilitar l'arribada d'autobusos escolars i de visites per la banda de les places Valentí Fargnoli i Celestina Vigneaux. Atès que s'entén que aquest punt d'accés serà més segur, pels autobusos, que l'entrada principal del carrer Barcelona. "De fet, aquesta entrada per la plaça Valentí Fargnolí acabarà sent la més usada, perquè és ideal per a l'arribada de grups i com a punt de trobada", apunta Madrenas que, amb l'experiència del Museu de les Matemàtiques de Cornellà de Llobregat, preveu que la Casa de la Tecnologia sigui un gran punt d'atracció d'escoles "de Girona, de la resta del país i de la Catalunya Nord que ja han demostrat molt interès amb el projecte".

Quan estigui completada la reforma, la Casa de la Tecnologia, l'edifici es continuarà dividint en les plantes actuals del Xalet Soler tot i que, lògicament, en el seu interior es tiraran moltes parets per aconseguir espais més amplis apropiats per a l'ús museístic i divulgatiu. A la planta baixa, de poc menys de 300 metres quadrats, hi haurà la recepció, les deu sales del Museu de les Matemàtiques i, en la segona fase, una sala polivalent, independent, d'uns 70 metres quadrats. A la primera planta, un centre de Coworking de 170 metres quadrats i encara quedaran les golfes, de 102 metres quadrats, i una planta semisoterrada de 213.