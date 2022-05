Després de l'esclat de la pandèmia, un grup d'estudiants de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil de l'institut Montilivi de Girona van creure que era el moment d'ensenyar als nens a gestionar les emocions. En concret, es van focalitzar en el públic que millor coneixien: els infants de 3 a 6 anys. Ara el projecte, batejat com a «Healthy Smile», acaba de guanyar la Mostra ImpulsFP CaixaBank Dualitza per la seva viabilitat, un certamen que busca descobrir el talent dels estudiants de Formació Professional.

I és que després del confinament, explica un dels participants, Biel Turón, «treballar les emocions amb els més petits es va convertir en una necessitat vital». A partir d’aquí, van començar a articular l’engranatge. Però si una cosa tenien clara, confessa, és que havien de trepitjar el terreny i portar el servei que tenien entre mans a les escoles. Així, van idear activitats i tallers per a implementar als centres educatius que posaven el focus en identificar i aprendre a gestionar les emocions. La por, l’estima i l’alegria van ser les tres escollides. Tot i que el curs passat les restriccions per la pandèmia encara estaven vigents, van aconseguir posar en pràctica el seu taller a l’escola Pompeu Fabra de Salt amb alumnes de P4 i P5. «Vam agafar mostres que sabíem que els farien por, i a partir d'aquí els transformàvem perquè els poguessin arribar a fer riure, posant-los des d’ulleres a nassos de pallasso», explica Turón. I és que aquesta, confessa, és «una fórmula molt útil per a gestionar la por».

La rebuda, celebra, va ser «molt positiva». «Els mestres del centre ens van dir que la gestió de les emocions era una necessitat que no s’havia treballat prou a les escoles, potser per manca de temps o de recursos». Amb tot, confessa que la iniciativa els va semblar una «molt bona idea». A més, també van enviar material a altres escoles perquè elles mateixes poguessin fer els tallers.

El projecte, que segons la tutora del grup, M. Carme Ruiz, havia de ser «implementable i emprenedor», va agafar una dimensió «el més real possible». Per això van crear una societat especialitzada en la gestió de les emocions. A banda dels infants, la iniciativa també «vol ensenyar a treballar les emocions a les famílies i als mateixos educadors», sosté.

Una proposta de ‘showcooking’

El certamen va comptar amb la participació de 14 centres educatius més, entre ells, un altre de gironí. Es tracta de l’institut Olivar Gran de Figueres, que va idear el «GastroBar Project», un restaurant a l’interior de l’Escola d’Hostaleria en format showcooking, que ja ha aconseguit consolidar-se i involucrar bona part dels estudiants de l’equipament.