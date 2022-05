La cinquena edició de Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva recuperarà, el cap de setmana del 28 i 29 de maig, moltes de les activitats que s’havien deixat de programar per la pandèmia com el tast de l’esmorzar dels peladors i el «Xic-xec», el sopar popular dels vells tapers. Aquesta fira reivindica el patrimoni surer del territori i fa un recorregut des de la tradició i els antics oficis dels tapers tradicionals a les novetats més tecnològiques que li donen noves aplicacions al suro. Un any més la pela del suro serà un dels actes centrals que inauguraran les activitats de la fira, dissabte al matí.

Aquest any, en la cita hi serà molt present el projecte «Taps de Finca», impulsat per l’Institut Català del Suro i la DO Empordà, una taula rodona i un tast de vins tapats amb Taps de Finca.

Més de 300.000 ampolles de vins DO Empordà han estat tapades fins ara amb els ‘Taps de finca’, la marca que identifica aquests taps de proximitat elaborats amb suro autòcton i de qualitat extret d’alzines sureres ubicades als mateixos cellers empordanesos o a explotacions properes. Actualment, hi ha una desena de cellers empordanesos que usen els Taps de finca per tapar una trentena de vins DO Empordà, principalment negres i blancs de guarda.

El celler Clos d’Agon va ser ahir l’escenari de la presentació d’aquesta cinquena a edició de Fira del Tap i el Suro. . L’acte va començar amb una explicació de la pela del suro, davant del celler, de la mà de l’Eloi Madrià, pelador, que coneix la tradició de la pela del suro, un ofici tradicional que s’ha mantingut en el temps i que respecta el ritme de creixement de l’arbre.