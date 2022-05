L’Ajuntament de Girona va lliura ahir els premis dels Jocs Florals de Primària i del Concurs de Punts de Llibre. Als jocs florals, els guanyadors de cicle inicial han estat M. Gutierrez i A. A. Tello, de Dalmau Carles; G. Rigall, del Bruguera; M. Ramírez i P. Martí, de Marta Mata, i A.L. Bautista, del Cassià Costal. En el cicle mitjà, la Flor Natural ha estat per a Z. Llorà, del Marta Mata; l’Englantina ha estat per a M. Gorina del Bell-lloc del Pla, i la Viola ha estat per a K. S. Boiro, de la Sagrada Família, a més d’un accèssit per a N. Coll, del Verd. En prosa els guanyadors han estat J. Singh, del Cassià Costal (3r premi); M. Martí, del Pla de Girona (2n premi), i D. S. Aguirre, del Cassià Costal (1r premi).

En el cicle superior, la Flor Natural ha estat per a N. Queralt, del Dr. Masmitjà; l’Englantina ha estat per a C. Vaquero, del Migdia, i la Viola ha estat per a M. Pairó, del Vedruna. En prosa els guanyadors han estat C. Arxer, del Vedruna (3r premi); Y. Wu, del Cassià Costal (2n premi), i Ll. Altarriba, de Domeny (1r premi).

Al 21è Concurs de Punts de Llibre, al cicle inicial han estat els germans Aoulad de Marta Mata, amb el primer i segon premi, A. Riera, del Verd, que ha guanyat el tercer premi. Els premiats de cicle mitjà han estat A. Maestra, de Taialà, amb el primer premi, i P. Bardalet i A. Ayats, del Vedruna, amb el segon i tercer premi, respectivament. El primer premi de cicle superior ha estat per a E. Lara, de Domeny; el segon per a J. Figueras, del Vedruna, i el tercer per a D. Falguera, de Marta Mata.

Pel que fa al nou Concurs de Recomanacions Literàries, en la categoria de faixa de llibre, el primer premi ha estat per G.Mora, dels Maristes; el segon premi per M. Àlvarez, del Cassià Costal, i el tercer per C. Joher, del Verd. En la categoria de videorecomanacions, han estat guardonats i guardonades O.Torrellas, del Verd; Ll. Altarriba, de Domeny, i B. López, de Montfalgars, amb primer, segon i tercer premi respectivament.