Girona va registrar ahir una temperatura mínima de 19,6 graus a l’observatori de l’Aemet al Parc del Migdia. «Per poc no tenim nit tropical. El cel tapat a la nit ha impedit que baixés la mínima, que és la més alta de l’any i més alta en un mes de maig a Girona des que hi ha registres (1884)», va explicar ahir el meteoròleg Gerard Taulé. La mínima més alta fins ara en un maig era de 18,5ºC el 28 de maig de 1999 a Girona-Francesc Roges

Taulé afegeix que aquest serà el mes de maig més càlid de la història a a Girona. De moment, la mitjana de temperatura se situa amb 21,5 graus a l’Escola Doctor Masmitjà, més que quatre graus per sobre de la mitjana climàtica (17,1ºC).

Les temperatures mínimes dels últims dies són fins i tot superiors a les habituals en ple estiu. Per exemple, ahir a les Hortes de Santa Eugènia, la mínima es va situar en 18,3ºC, una zona rural on la mitjana de les mínimes és de 16ºC al juliol i l’agost.

Màximes de fins a 37 graus

La previsió per als propers inidca que en els propers dies la ciutat de Girona podria arribar a una màxima de 37 graus, un registre al qual fins ara només s’havia donat el 30 de maig de l’any 2001.

Els meteoròlegs preveuen que se superaran els 35 graus en àrees de la península Ibèrica i Balears. També s’esperen els primers registres de 40 graus d’aquest 2022. La situació ha fet que la Generalitat hagi activat un avís per calor per a aquest diumenge per temperatura màxima extrema. L’avís afecta a les comarques occidentals de la Depressió Central: Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, va dir ahir les xarxes socials que l’avís és el més primerenc que es llança a Catalunya en els últims 10 anys. Des de 2012 no s’activava aquesta prevenció per calor en un mes de maig. Sarroca precisa que l’episodi no arribarà a aconseguir la categoria d’onada de calor perquè no se superarà el límit de tres dies seguits amb valors anormalment alts. «Serà un pic de calor», ha sentenciat.

L’Aemet descriu com «molt inusual per a mitjans de maig» l’episodi de calor. Les temperatures diürnes se situaran entre 10 i 15 graus per sobre de les normals. Les nits tindran temperatures entre 5° i 10 °C per sobre de la mitjana. Hi haurà moltes nits tropicals, amb mínimes per sobre els vint graus.

Pols sahariana

A partir del divendres, un altre element complicarà la situació: la pols en suspensió d’origen saharià. La calitja es farà present a Catalunya a partir d’aquest dia i romandrà enterbolint el cel almenys durant el cap de setmana.