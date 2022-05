L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha demanat a la Policia Municipal de Girona no deixar-se portar per la "frustració" quan veuen que els multireincidents que actuen a la ciutat tornen a ser al carrer en llibertat poques hores després d'haver-los detingut de nou. El cos ha recuperat aquest divendres la Diada, que no s'havia pogut celebrar els darrers dos anys per culpa de la pandèmia. Durant la seva intervenció, Madrenas ha elogiat la feina dels agents i ha fixat alguns dels reptes de futur: acabar de desplegar el model de policia de proximitat, "pujar al tren" de les noves tecnologies per facilitar la feina als policies i continuar lluitant contra els delinqüents més actius, que acumulen nombroses detencions.

Fa tres mesos, l'alcaldessa de Girona va anunciar que l'ajuntament es personaria com a acusació per aconseguir que els jutjats enviïn a presó els delinqüents multireincidents o que els allunyin de la ciutat. Madrenas va precisar que, d'entrada, se centrarien en aquells casos més flagrants, de delinqüents que acumulen més de 50 detencions.

Durant la Diada de la Policia Municipal de Girona, l'alcaldessa ha recordat als policies que l'ajuntament "està treballant a altres nivells" per acabar amb la impunitat dels delinqüents més actius i ha adreçat un missatge directe als agents per demanar-los que no es deixin vèncer per la frustració: "Reconec que moltes vegades es fa difícil i que és frustrant per a tots vosaltres quan feu una feina excel·lent i aconseguiu fer determinades detencions que l'endemà, o la mateixa tarda, tornin a ser al carrer". "Però us demano que continueu amb aquest compromís de no decaure en cap frustració", ha afegit.

Madrenas ha situat la lluita contra la multireincidència com un dels reptes de futur durant la seva intervenció, al costat d'altres prioritats com poder desplegar completament el model de policia de proximitat. L'alcaldessa ha subratllat que l'increment d'efectius a la plantilla ajudarà a continuar implementant aquest model que busca "estar al costat dels veïns i veïnes" i que va camí de convertir-se en un "referent" a Catalunya. Un altre dels reptes és "pujar al tren" de la revolució digital, implantant noves tecnologies per facilitar la feina als agents.

La Policia Municipal ha pogut recuperar la celebració de la Diada, durant la qual atorguen felicitacions i medalles al mèrit policial, però la pandèmia i la gestió que se n'ha fet ha estat molt present a l'acte. Tant Madrenas com l'intendent cap de la Policia Municipal, Joan Jou, han agraït a la plantilla l'esforç que han fet durant aquest temps per garantir que es complissin les mesures sanitàries per frenar contagis.

Un altre repte és, també, la recuperació de l'activitat prioritzant la seguretat en una ciutat "que tornarà a bullir de vida". Jou també ha volgut destinar unes paraules d'agraïment als policies que es jubilen després d'anys de servei i ha donat la benvinguda als agents que han permès renovar i rejovenir la plantilla.

Durant l'acte també han commemorat el 40è aniversari de la incorporació de les dones a la policia amb una intervenció tant emotiva com reivindicativa de la sotsinspectora Irene Alcaide que ha demanat a les noves generacions de dones policies que no deixin de lluitar per trencar el sostre de vidre i continuar amb la feina que les agents de les primeres promocions van engegar dècades enrere.