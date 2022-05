La nova llei de residus que està elaborant el Govern fixarà l'obligatorietat de separar les fraccions i, per tant, deixarà de ser voluntari. Per arribar a aquest objectiu, des de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) contemplen el porta a porta com la "manera més eficient" de poder tirar endavant el projecte. En aquest sentit, el director de l'ens, Isaac Peraire, des del Fòrum Internacional de Residus Wasteinprogress que se celebra aquests dies al Palau Firal de Girona, remarca que un dels focus és la implantació del sistema a les grans ciutats. Amb tot, Peraire assenyala que ja hi ha 300 municipis catalans que apliquen el porta a porta, però "ara és el moment de les grans ciutats". El director de l'ARC també vol reduir fins a un màxim del 5% el nombre de deixalles que s'aboquen a l'orgànica.