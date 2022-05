El nou contracte de neteja de Girona arriba a la Comissió de la Competència

El nou contracte del servei de recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Girona continu camí de convertir-se en un maldecap etern per al govern de Marta Madrenas. Després de la polèmica per la seva aprovació gràcies al vot de Ciutadans, l’Ajuntament va haver d’aturar el procés de licitació a la Mesa de Contractació perquè no tenia l’informe Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat. I, ara quan el procés ja havia tornat a arrencar, una denúncia presentada per «Girona X Girona», el nou municipalista impulsat per Joaquim Oliva, ha portat el contracte sobre la taula de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). La denúncia, entrada ahir al registre de l’organisme estatal, sosté que el fet que a un concurs de 170 milions d’euros «només s’hi hagi presentat Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ens condueix a pensar que estem davant una pràctica oligopolística contrària a la lliure competència».

El reinici del procés de licitació del contract de neteja, amb dues reunions de la Mesa de Contractació i una tercera prevista pel dia 1 de juny, ha permès comprovar que, efectivament, s’ha rebut una sola oferta. La de l’UTE (unió temporal d’empreses) formada per la multinacional Fomento de Construcciones y Contratas i la firma gironina Rubau sota la denominació «UTE FCC AREMA GIRONA». «La presència de Rubau suposo que és perquè una multinacional com FCC, que ha tingut problemes a Girona, a Salt, a Barcelona i amb tots els ajuntaments que ha treballat, pugui presentar-se al costat d’una empresa amb domicili a les comarques gironines, però està clar que qui liderarà això serà FCC», explica Joaquim Oliva, en nom de «Girona X Girona», que al·lega que el seu nou grup polític ha presentat la demanda davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per «defensar els interessos» de la ciutadania. «Estic convençut després d’un concurs amb una sola empresa, aquest nou contracte farà que augmentin les taxes que paguem per la neteja tant els veïns com els comerciants», argumenta l’exregidor i antic cap d’Urbanisme de l’Ajuntament que recorda que «Girona+Neta ja era en un 80% propietat de FCC, per tant, amb el nou model l’ajuntament surt el consell d’administració optant per un model de gestió privat».

Per a Joaquim Oliva tot el que ha envoltat el nou contracte del servei de recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Girona ha estat «ple d’irregularitats». «No pot ser que un organisme com el Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat et fa ci una sèrie de recomanacions sobre un contracte de 170 milions d’euros i, per molt que no siguin vinculants, el govern municipal digui que no en farà cas», apunta l’exregidor per a qui això només s’explica per «supèrbia que caracteritza l’alcaldessa en els últims temps».