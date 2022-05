Repararan nou punts amb el ferm malmès a Girona per uns 133.000 €

Nous punts de l’asfaltatge de Girona estan en mal estat provoquen problemes d’adherència o problemes en passar-hi fins al punt que l’Ajuntament ha decidit actuar per reparar-ho destina-t’hi 133.000 euros. En un primer terme n’hi ha sis que corresponen al ferm a l’alçada del numero 36 del carrer Emili Grahit, del número 9 del carrer Bonastruc de Porta, el carrer Pep Colomer, la travessera Carril, i dues cruïlles: entre Empúries i Pamplona i entre la plaça Catalunya i Joan Maragall. El cost dels treballs s’estima en 64.860 euros.

Els altres tres indrets són el carril bici de la cruïlla del carrer Emili Grahit amb carrer de Barcelona, on alguns usuaris hi han t A més, avant dels immobles 1-5 de la plaça Catalunya hi ha diversos adoquins que es troben solts i esquerdats i que han donat lloc a varis flonjalls. Finalment, al carrer Bassegoda quan creua amb els carrers Maçana i Montseny hi ha diversos reductors de velocitats amb rampes amb adoquins malmesos que es canviaran per asfalt. Aquestes tres operacions tenen un cost d’uns 69.000 euros.