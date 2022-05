Segueix el misteri del noi que va aparèixer amb un cop greu al cap als Àngels

El ministeri del menor aparegut amb un cop greu al cap als Àngels encara es manté. Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) segueix investigant les circumstàncies.

El que ja d’entrada tenen clar és que es tractaria d’un accident de trànsit però no qui el va protagonitzar ni com va tenir lloc. D’entrada es creia que el noi de 16 anys, que va ingressar crític al Trueta, havia patit un accident de trànsit anant amb moto però a lloc no es va trobar cap indici. Després de més investigacions, finalment es va trobar el punt de la via on hauria tingut lloc el succés i se sospita que el jove al darrere de la moto i per tant, que algú altre la conduïa i l’hauria deixat malferit.

Pel que fa al vehicle, els Mossos ja el tindrien localitzat però no el van trobar a la muntanya dels Àngels com hauria dit l’amic del jove que la policia va trobar-se amb ell la matinada de dimecres sinó en possessió d’algú altre.

De moment no han transcendit més informació del què podria haver passat i els agents de Trànsit estan indagant més per acabar-ho d’aclarir tot. Ahir estava previst que el jove sortís de la UCI del Trueta, on duia ingressat des de dimecres, per ja passar a planta. La seva declaració pot ser clau pels Mossos.