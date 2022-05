D’Estrasburg a Celrà: els alumnes entren al Parlament Europeu

El primer, afinar l’anglès. Després, enllestir els preparatius tècnics. Ja fa dies que un grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’institut de Celrà es preparen pel «plat fort» del programa Euroscola: trobar-se cara a cara (ara, però, en format virtual per la vigència de la covid-19) amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, i la vicepresidenta de la cambra, Heidi Hautala. Fa dies que n’investiguen els perfils, revisen entrevistes publicades als mitjans de comunicació i confeccionen preguntes que els agradaria formular, però pocs minuts abans de l’inici de la connexió, una barreja de nerviosisme i eufòria comença a inundar la sala.

Fins que la presidenta del Parlament Europeu apareix en pantalla per a donar-los la benvinguda, que han decidit que sigui en gran format per no perdre-se’n cap detall. «És una sensació estranya perquè et parla directament a tu, el seu missatge no és per a tots els europeus, s’està dirigint expressament a nosaltres», explica una de les participants, Gina Fontané, que no pot contenir l’emoció. Les seves paraules, confessen, els calen. «Ens ha dit que som el futur, que està molt orgullosa de tenir una generació tan implicada», subratlla una altra de les participants, Mireia Ferrer.

Després va ser el torn de l'astronauta de l'Agència Europea de l'Espai, Luca Parmitano, a més d’un bloc de ponències sobre ciberbullying i fake news. Aquí, volien intervenir, però calia que la pregunta que proposaven a través d’una app habilitada fos la més votada. I ho van aconseguir. En dues ocasions. «Com ha afectat la pandèmia en el ciberbullying?» (la resposta: que el confinament va reduir les opcions de demanar ajuda); i «què podem fer-hi com a ambaixadors europeus?» (promovent els valors, els van dir, «ja ajudeu molt»). Al final de la jornada, la vicepresidenta del Parlament Europeu escoltava les preguntes dels estudiants procedents de centres educatius de 22 països diferents. «Quina és la decisió més important que has pres com a membre del Parlament Europeu?», van aconseguir preguntar-li. La resposta: «el consum responsable d’empreses col·laboradores per a assegurar-se que segueixen el programa europeu i que no hi ha excessos», expliquen. Amb tot, confessen que van celebrar cada intervenció com una gran victòria.

Altaveu de la Unió Europea

Els valors europeus formen part de l'ADN de l'institut de Celrà. I és que l'equipament ha estat seleccionat com a centre ambaixador europeu amb la missió de difondre l'activitat del Parlament Europeu i la Unió Europea en els diversos nivells educatius del centre (on s’hi han implicat totes les assignatures, des de biologia a tecnologia), així com també al conjunt del municipi a través d'activitats obertes a tothom. Per a vehicular aquesta responsabilitat, el centre va seleccionat deu alumnes. Es tracta de Gina Fontané, Oriol Mira, Mireia Ferrer, Greta Tarrida, Lluc Coronel, Marc Planas, Berta Valenzuela, Laia Hipòlit, Gerard Capuz i Mariona Frigola. Formar part d’aquest projecte, asseguren, ha «accentuat» el seu sentiment de pertinença a la Unió Europea. «Ens fa molta il·lusió haver estat seleccionats, ens sentim escoltats, que l'esforç que hem fet ha valgut la pena», afirma un dels participants, Oriol Mira.

Ara, afirmen, se'ls ha obert un món. Les ganes de treballar a l'estranger en un futur i, sobretot, a les institucions de la Unió Europea, ha començat a agafar força.