HI ASSISTEIXEN DESENES DE FAMÍLIES. El Festival Ludivers va omplir ahir la Devesa de famílies i joc en la festa de les cultures de la imaginació. Hi ha desenes de propostes per al públic familiar relacionades amb el món lúdic, la creativitat i la imaginació. Les activitats continuen durant el dia d’avui amb tallers, contes, espectacles i espais de joc variats.