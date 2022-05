Uns 500 aficionats a la pintura ràpida immortalitzen la ciutat de Girona

Prop de mig miler de persones es van aplegar ahir a Girona per participar en la cinquena trobada catalana d’Urban Sketchers. Ho van fer després de dos anys sense poder organitzar aquest tipus de trobades multitudinàries a causa dels estralls provocats per la pandèmia de la covid-19.

Aquesta va ser la reunió d’aficionats a la pintura ràpida de carrer més multitudinària mai organitzada a Catalunya. Així ho va destacar Toni Rodríguez, un dels organitzadors de l’esdeveniment: «Hem fet rècord de participació». A la primera edició -celebrada a Ultramort- hi van participar al voltant de 70 persones, una xifra que s’ha anat elevant fins als gairebé 500 d’ahir.

Durant tot el matí, es podien veure grups reduïts pintant elements singulars del patrimoni gironí, com la Pujada de Sant Domènec o les cases del riu Onyar. Les escales de la Catedral s’enduien la palma i concentraven un gran nombre de dibuixants, que es refugiaven de la calor a l’ombra que es generava quasi a tocar de la porta d’entrada al temple o, fins i tot, asseguts en una terrassa.

Aquest era el cas de Marcel Giménez, impulsor del grup d’Urban Sketchers de les Terres de l’Ebre, que havia vingut a la trobada des de Barcelona. Cada setmana, Giménez es reuneix amb un grup per pintar. Ahir era a Girona perquè «la ciutat té un entorn magnífic i, poder-se reunir 500 scketchers per pintar, és una oportunitat única», va dir.

Una mica més avall, al carrer de la Força, hi havia la terrassenca Mar Laguna, asseguda sobre una cadira plegable de roba. Laguna era l’única que havia escollit plasmar les terrasses de la plaça del Correu Vell. «M’agrada perquè té més vida que d’altres llocs; té llum, el verd dels arbres...», va descriure. «Buscava fer alguna cosa diferent i sortir del que fa tothom». Laguna fa prop d’un any que pinta.

A la plaça del Vi, la badalonina Leonor González pintava dos homes vestits de miquelets que custodiaven l’entrada a la sala Ferran Agulló. Ho feia asseguda a terra amb un grup d’una quinzena de persones col·locades en semicercle que plasmaven la mateixa escena amb formats ben diferents. González fa uns cinc anys que practica la tècnica de pintura ràpida, però sempre li ha agradat pintar. A vegades, s’afegeix al grup dels Inky Fingers de Barcelona. I intenta no perdre’s les trobades multitudinàries.

En la trobada d’ahir, l’organització proposava als participants aturar-se a pintar a tres punts durant el matí. Aquests eren les cases de l’Onyar, Sant Pere Galligants i la Catedral de Girona. «Està calculat perquè dediquin una hora a cada zona, però poden pintar el que vulguin», va explicar Toni Xifre, una de les impulsores d’Urban Sketchers Girona.

A dos quarts de dues del migdia, es van reunir per fer la fotografia final a les escales de la Catedral i mostrar els seus dibuixos. No era cap concurs. «Ens ajudem els uns als altres», va destacar González». A la tarda, encara es podia veure gent pintant per lliure. Les anteriors trobades van ser a Ultramort, Vic, Terrassa i La Seu de Lleida.