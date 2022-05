La regidora de Cs a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, creu que la decisió de l'alcaldessa Marta Madrenas de no optar a la reelecció evidencia "la manca de suport dels seus". "L'alcaldessa no ha sabut liderar un projecte per a la ciutat, i la mostra més evident és que els seus companys de partit no la recolzen i no li permeten tornar-se a presentar", assegura Pujola.

La regidora de Cs afirma que Madrenas va arribar al càrrec "de rebot", després de les setmanes convulses arran de la marxa de Puigdemont, i lamenta que "ni ella ni el seu equip" han sabut "abordar les grans problemàtiques que té la ciutat". Entre aquestes, posa com a exemple "la manca de seguretat, les ocupacions o els talls de llum". Madrenas no optarà a revalidar l'alcaldia de Girona "Madrenas és una alcaldessa que ha demostrat no tenir un projecte clar de ciutat, ni tampoc saber abordar els problemes de Girona del dia a dia", ha criticat Pujola. La regidora de Cs, a més, assegura que l'alcaldessa tampoc ha sabut "generar consens entre les diferents forces polítiques" tot i governar en minoria (primer només amb JxCat i, a partir del setembre del 2020, amb el pacte amb ERC). "I ho demostra quan, a darrera hora, es retiren punts de l'ordre del dia del ple perquè no hi ha acord", ha conclòs.