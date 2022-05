D'exclosa per Puigdemont a governar amb PSC i ERC

Marta Madrenas va néixer a Girona l’1 de novembre de 1967. Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, és agent de la propietat immobiliària, advocada i docent. Va ser presidenta del Col·legi d’API de Girona del 2003 al 2010 i vicepresidenta del Consell Català de COAPI entre el 2003 i el 2010. Gran part de la seva trajectòria professional ha anat lligada a l’exercici de l’advocacia i al sector immobiliari. Ha exercit tant d’API com d’advocada des del 1994 fins al juny del 2015.

Maig 2011

Entra en política com a número 3 a la llista de Puigdemont com a independent

A les eleccions municipals celebrades el maig del 2011, va formar part per primer cop d’una llista electoral. Va ser la llista de CiU, que estava encapçalada per Carles Puigdemont, i Marta Madrenas hi va participar com a independent, en el número 3 de la candidatura, ja que el dos estava reservat al candidat d’Unió, aleshores Jordi Fàbrega. Amb la victòria electoral convergent, els primers de la història a la ciutat, Madrenas va esdevenir tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i regidora delegada d’Empresa i Ocupació i de Dinamització del Territori, càrrec que va ocupar des del juny del 2011 fins al juny del 2015, després d’unes noves eleccions. En aquest període, va assumir la tasca d’una regulació dels horaris de les terrasses dels bars i restaurants on havia de buscar un equilibri entre les queixes veïnals i les reclamacions dels negocis. Va intentar reduir els dies de Fires a un sol cap de setmana llarg, però no se’n va en sortir. Va posar en funcionament l’Agència de Promoció Econòmica.

Compagina el càrrec d’alcaldessa amb el de diputada al Parlament des de l’any 2017

Juny 2015

Repeteix com a número 3 i assumeix Urbanisme

A partir del juliol del 2015, després de la victòria en les eleccions municipals de CiU, va començar el seu segon mandat com a regidora de l’Ajuntament. Va mantenir el seu lloc a la llista com a número 3 i al govern com a segona tinent d’alcalde i va passar a ser regidora d’Urbanisme i Activitats i regidora delegada de Dinamització del Territori. Va ser un període curt abans de la marxa de Puigdemont a la presidència de la Generalitat i d’un breu pas per l’alcaldia del número 19, Albert Ballesta. Tot i que a la llista, Madrenas era la número tres i la primera de la mateixa formació que Puigdemont (la número 2 era Isabel Muradàs d’Unió), l’expresident va preferir al número 19 de la candidatura. Madrenas va aguantar sense cap estirabot i quan Ballesta va haver de renunciar perquè l’oposició en bloc no avalava el seu projecte i el seu sou, Madrenas va accedir a l’alcaldia. Tot i el menyspreu de Puigdemont no escollint-la la primera vegada, mai ha proferit, públicament, cap paraula altisonant cap a Puigdemont. Al contrari, sempre ha donat suport a l’expresident.

Març 2016

Accedeix a l’alcaldia després del pas convuls d’Albert Ballesta i pacta amb el PSC

Des del 18 de març de 2016 és alcaldessa de Girona, un càrrec que compagina amb el de diputada al Parlament de Catalunya des del desembre del 2017. Des d’aleshores, com a alcaldessa ha sabut pactar amb totes les formacions polítiques per poder tirar endavant les actualitzacions dels impostos i les taxes i els pressupostos, tenint en compte que no tenia majoria absoluta. De fet, ha arribat a governar amb el PSC i actualment ho fa amb ERC. Amb els socialistes va pactar-hi en accedir a l’alcaldia. Va ser un període d’aproximadament un any i mig en què hi va haver sempre entesa, excepte quan es tractava de temes relatius al futur de Catalunya, on es feia evident la distància ideològica. De fet, el pacte es va trencar el 27 d’octubre de l‘any 2017, poc abans del pregó de les Fires de Sant Narcís. Catalunya, i Girona vivien dies de tensió extrema. Hi havia hagut les votacions de l’1 d’octubre i la declaració unilateral independència al Parlament suspesa vuit segons després. També l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del govern espanyol.

Maig 2019

Guanya les eleccions municipals, governa en solitari, pacta amb ERC però li cal més suport

Ja amb la marca de Junts sobre la taula, la candidatura de Madrenas va obtenir més vots que cap altra formació. La disparitat ideològica dels grups feia difícil un acord per treure-li l’alcaldia. Va acabar essent escollida alcaldessa i va iniciar el mandat en solitari. La transformació de l’entrada sud de Girona de la carretera Barcelona per convertir-la en una avinguda amb cara i ulls és un dels seus grans projectes. Durant aquest mandat ha anat buscant el suport de diferents formacions per tirar endavant els projectes, enmig de la gestió pels efectes del "Gloria" i la pandèmia. Per exemple, els pressupostos del 2020 els va aprovar amb Guanyem. El setembre del 2020, Junts va arribar a un pacte amb ERC perquè entressin a formar part del govern. La suma seguia sense donar una majoria absoluta. Tot i això, l’acord servia per desactivar una possible moció de censura per l’evident desacord entre la resta de formacions. A més treia «feina» a alguns regidors del govern per repartir-los als republicans. Calia però, seguir buscant aliances per aprovar els principals temes de ciutat. Els pressupostos i les ordenances gràcies al regidor expulsat de Ciutadans, Daniel Pamplona, que actualment és regidor no adscrit. El corresponent a l’any 2021 es van prorrogar en no aconseguir cap suport. Per les inversions, es va anar pactant partida per partida amb diferents grups. I el plec de condicions per al nou contracte d’escombraries, el que té el major import de l’Ajuntament amb diferència, es va acordar amb Míriam Pujola, en aquells moments també era regidora no adscrita i actualment, ha recuperat el càrrec de portaveu de la formació taronja.